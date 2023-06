Pescadores reclaman en Río Grande poder trabajar

Silvia Nieva, presidente de la asociación Mirando al Mar, habló con AIRE LIBRE FM sobre los reclamos que hace el sector. Intentaron hablar con concejales y funcionarios municipales porque buscan un “paso de servidumbre”, en las estancias, para que puedan pasar al mar a pescar. Además, no tienen un lugar fijo para vender sus productos.

“Solicitamos los pasos porque ya desde el domingo nos cerraron los portones con candado, y levantaron más los alambres. Es imposible ir a pescar aquí, nosotros necesitamos ir a pescar para proveer alimentos también para acá porque participamos de Mercado en tu Barrio, vendemos individuales. Hay gente que también para ir a pescar con caña tienen que saltar al alambrado y así no se puede”, sostuvo Nieva.

Fue consultada por la emisora si los ediles o funcionarios los recibieron: “La verdad, en tiempo de elecciones sí, todos sí. Ahora nada, nada. Queremos reunirnos con el intendente o algún concejal, para pedir los pasos y no, es imposible. Hoy por hoy nadie nos apoya, nadie”.

“Estamos necesitando por ejemplo en estancia Sara donde antes teníamos permiso -sostuvo- pero desde el domingo nos encontramos con el portón con candado, no podemos ingresar a pescar con redes ni con cañas. Los pasos que necesitamos son varios, son estancia La Fueguina, Irigoyen, Paso Las Cholgas, barrio Murtillar, y bueno otros pasos más, y también los pescadores con cañas necesitan sus pasos, para poder ingresar.

Tenemos que saltar alambres, y ya tuvimos dos accidentes muy grandes con los alambres, que casualmente yo la semana pasada, por saltar los alambres me lastimé.

Necesitamos trabajar porque proveemos los pescados para la gente también. Queremos pasar al mar, pero ahora es imposible, no se puede ingresar al mar y a pesar que hay una ordenanza”.

LUGARES PARA LA VENTA

¿Tampoco tienen un lugar donde vender?

“Ese es otro tema. Estamos ligados a la municipalidad. Nosotros cuando pescamos tenemos que participar en el mercado en tu barrio. Hay gente que pesca y también con caña, que también ellos pescan y venden sus productos. Pero ¿qué es lo que pasa? Vive gente en departamento y para vender un pescado tienen que subir las escaleras hasta el tercer piso y no tenemos un lugar.

El clúster lo hemos pedido, lo hemos solicitado y nos dijeron que no, que ya estaba solicitado para Tolhuin y nos dijeron que no. Hoy por hoy no tenemos un lugar fijo para nosotros los pescadores”.