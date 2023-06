«Me estoy yendo para Ushuaia y quería despedirme, mirá si el avión se cae», el último mensaje de Cecilia Strzyzowski

«Hablamos por mensajes porque no soy de llamar. Ella me preguntó si yo estaba despierta, y le dije que sí. Era tarde, por eso no puedo precisar si fue durante las últimas horas del jueves o las primeras del viernes previo a que no se supiera más nada de ella. Y me dice: ‘me estoy yendo para Ushuaia y quería despedirme, mirá si el avión se cae», contó.

En diálogo con el canal TN, Ángela Strzyzowski contó que su respuesta fue que «tenía más posibilidades de accidentarse en un auto que en un avión»; y admitió que «nunca pensé que esa iba a ser nuestra última conversación». «En ese momento no le dí bola, pensé que era una exagerada», admitió y dijo no recordar si habían hablado por WhatsApp o por Instagram.

Ángela informó que no hubo contacto con la familia en las últimas horas, pero que aunque no haya habido novedades, «están preparados para lo peor».

«No creo que la volvamos a ver. Las autoridades nos dieron a entender que hubo un homicidio», admitió sin vueltas.

En tanto, el fiscal que investiga la desaparición y el posible femicidio de la joven de 28 años sostuvo que se aguarda por los resultados de las pericias que se le realizarán a los restos óseos y manchas hemáticas halladas en una propiedad de la familia de la pareja de la mujer, los Sena.

Emerenciano Sena, el dirigente piquetero más poderoso de la provincia y un aliado del gobernador Jorge Capitanich, se encuentra detenido junto a su mujer Marcela Acuña y al hijo de ambos, César Sena, quien era la pareja de Cecilia. También es la persona que pasó a buscarla previo a que no se la viera más.

Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, Cecilia y César estuvieron juntos recorriendo varios puntos de Resistencia a lo largo de la noche del 1° de junio, incluyendo un gimnasio y un bar.

La reconstrucción se hizo en base al material de varias cámaras de seguridad que captaron la noche de la pareja.

La última imagen de la joven con vida fue cerca de las 9 de la mañana del viernes 2, cuando ingresaba a uno de los domicilios de los Sena. Allí fue la última vez que estuvo prendido su teléfono celular.

Ayer, una joven del equipo de prensa de Emerenciano Sena se quebró ante la Justicia y entregó su celular a la policía.

Tenía mensajes de Patricia Acuña, tía de Cesar, contando que varios miembros del clan familiar debieron cambiar el teléfono ese viernes porque “se les rompió”.

El fiscal Jorge Cáceres Olivera, a cargo de la fiscalía Especial en Violencia de Género 4 de Resistencia, confirmó que «se detectaron restos óseos», tras un rastrillaje realizado este domingo en un campo de aproximadamente 100 hectáreas propiedad de la familia Sena, ubicado en una zona rural de la localidad de Campo Rossi, del departamento chaqueño de 1° de Mayo.

«Se hizo un intenso rastrillaje. Se detectaron restos óseos. Se corroboró por médicos forenses. Hasta el momento tuvieron contacto visual con los elementos secuestrados, se reservaron en sobres y serán analizados», aseguró Cáceres Olivera en declaraciones a la prensa.

