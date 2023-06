La importancia de hablar y de ser escuchado

La salud mental sigue siendo un estigma. En Río Grande un estado provincial ausente no puede con la alta demanda y le proporcionan a la comunidad “un servicio nulo y negligente”. Las ONGs y la Municipalidad son alternativas frecuentes para jóvenes y adolescentes que no pueden acceder a la salud pública de manera temprana.

Por: Lautaro Chamorro*

La salud mental no es “cosa de locos”, es de gente valiente y dispuesta a buscar ayuda. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Una de cada cuatro personas en el mundo padece algún tipo de trastorno mental”.

La desinformación y el desconocimiento respecto a la problemática de la salud mental es moneda corriente. Preguntar e informarse son pilares fundamentales para terminar con el estigma sobre la salud mental que restringe la posibilidad de acceder a lugares que brindan apoyo o asesoramiento.

La psicóloga social Antonella Bassi representante de “Integrando Lazos” comentó: “La gente al ponerlo en palabras y contar lo que le pasa siente un gran alivio y es algo que la verdad resulta muy contenedor y necesario”.

En Río Grande la problemática de salud mental existe y es muy frecuente. Muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos asisten cada día a distintos centros de salud pública para ser asistidos.

El Hospital Regional de Río Grande y el Centro de Salud Mental y Adicciones “Dr. Ramón Carrillo” son los lugares que atienden estas necesidades. Son espacios públicos provinciales para todos los ciudadanos que lo necesiten.

La realidad de la salud pública para jóvenes y adolescentes

Para Antonella Bassi, psicóloga social especializada en suicidología, victimología, criminología, fundadora y referente de la asociación civil “Integrando Lazos”, la atención de la salud mental, en el ámbito de la salud pública, es “deficiente». “La verdad es que el servicio y la atención que prestan a la comunidad es nulo. Es un servicio negligente” aseguró.

La psicóloga resaltó que a diario se comunican con la asociación y manifiestan su descontento frente a la atención por parte del Hospital. En este sentido, Bassi, hizo hincapié allí “porque es el lugar más concurrido en lo que es la salud pública. La gente nos dice que consiguen un turno de acá a tres o cuatro meses y cuando los atienden, el tiempo es solo de 15 minutos con un psicólogo. No hay una continuidad. No hay persistencia en el tratamiento” aseveró la profesional.

Bassi indicó que la atención “es bastante disfuncional, esto hace que también la gente se re victimice aún más en lugar de encontrar una solución, una contención, que es lo que necesita” al tiempo que insistió en que “el sistema de salud pública, referida al área de salud mental, es nulo y el servicio es negligente”.

El acceso a la salud pública se complica para el ciudadano común que no puede conseguir un turno o acercarse a un especialista. Y más cuando trata de salud mental, un problema que se encuentra silenciado, estigmatizado y que muchas veces no se diagnostica hasta que ya es tarde.

Valeria Mesonero, encargada de prensa del Hospital Regional de Río Grande informó que “El protocolo (para la salud mental) varía, ya que depende si el ingreso es por la guardia o si se gestiona de manera preprogramada. Nuestra área de salud mental es básicamente de agudos, quiere decir que mayormente sus admisiones son por urgencias a través de la guardia, aunque también tenemos un servicio de adolescencia, que realiza un abordaje multidisciplinar, abarcando el área de salud mental con psicólogo y psiquiatra”.

Vale aclarar que pese a la insistencia no se pudo acceder a la palabra de ningún responsable del Hospital ni del área de Salud Mental de la provincia.

La “salida de emergencia” más cercana

Las asociaciones civiles y las ONGs son consecuencia de un estado ausente. Un estado que no brinda soluciones acordes a los problemas y las necesidades de las personas. En Río Grande distintas asociaciones civiles trabajan con situaciones de salud mental en jóvenes y adolescentes.

Una de ellas es la asociación anteriormente mencionada “Integrando Lazos” fundada por la psicóloga social Antonella Bassi en el año 2022. “Hay mucha demanda en adolescentes y en adultos, pero en adolescentes por ahí se ve mucho más” comentó Antonella respecto a la demanda que reciben en la organización.

La otra asociación es “Mucho por vivir” fundada por Marcela Leal. Joel Benítez, acompañante de la asociación e hijo de la referente, habló acerca del origen y del motivo de su creación. Él explicó que la asociación surgió en el año 2021 por la muerte por autodeterminación de su hermano y desde entonces marchan por la salud mental.

Joel comentó que su rol en “Mucho por Vivir” es de acompañante y guía. Además, agregó que trabajan con jóvenes y adolescentes que “están pasando por depresión y ansiedad”.

Dos organizaciones que surgieron por distintos motivos y en distintos momentos pero que comparten un objetivo en común que es la salud mental.

Actividades y contenidos que se trabajan en las ONGs

Las asociaciones civiles trabajan con diferentes contenidos y actividades. No hay una sola solución, ni tampoco una única fórmula.

Por el lado de “Integrando Lazos” proporcionan “capacitaciones sobre prevención del suicidio” y actividades en grupo que ayudan a fortalecer los contenidos de las capacitaciones.

En este sentido, Bassi resaltó que “no es una charla en donde, simplemente, reciben la información, nosotros hacemos participe a la gente. Se genera un espacio de escucha y es algo que a la gente le sirve mucho, ya que es algo que necesita”.

Al finalizar, la referente recalcó la importancia de no quedarse callado y de decir lo que uno siente: “La gente al ponerlo en palabras y contar lo que le pasa, es un gran alivio y es algo que la verdad que resulta muy contenedor y necesario”.

Por parte de “Mucho por vivir”, Joel comentó que trabajan por medio de terapias grupales y que realizan actividades basadas en libros. El joven indicó que hace poco comenzaron a leer ‘Heridas Emocionales’. “El libro habla acerca de ¿qué es la ansiedad?, ¿qué ocurre cuando se manifiesta?, ¿qué es la depresión?, cómo salir de ella y cómo afrontar esas emociones”, entre muchos otros.

Joel recalcó además la importancia de estas dinámicas y actividades: “La verdad está muy bueno porque mientras leemos, los chicos siempre tienen preguntas para hacer o actividades. Y a través de eso se reabren porque empiezan a contar todo lo que les pasó cuando eran chicos y todos los problemas que pasaron”.

Al finalizar Joel resaltó la actitud y el interés de los jóvenes que asisten a las terapias y la mejora que ve él en el día a día: “Nos sorprende cómo los chicos se abren aún más y cuentan lo que les pasa”.

El Municipio y la salud mental

El Municipio de Río Grande tiene sus dinámicas de asistencia y brindan un servicio a la comunidad. La licenciada en psicología Paula Gigliotti (matrícula profesional 3330) directora del área de prevención y salud mental del Municipio habló acerca del tratamiento y la asistencia que brindan desde el área.

Gigliotti ante todo aclaró que están bajo el protocolo de la “Dirección Federal de Salud Mental” y que solamente brindan “atenciones de primer nivel” y que no trabajan con situaciones “críticas” o “agudas”, pero añadió que, pese a que no trabajen con estos casos, estos son derivados al hospital, ya que según la licenciada “allí van a poder recibir la atención que necesitan porque cuentan con una guardia, cuentan con médicos de manera permanente”.

Luego explicó cuál es el proceso de asistencia; lo primero es el acercamiento telefónico con la persona después si hay disponibilidad se le brinda un “turno de admisión”, según Gigliotti es “un encuentro en el cual se va a evaluar si la problemática de la persona puede ser abordada” y agregó “si se evalúa que se puede dar respuesta, pasaría a lo que es el tratamiento”.

Los tratamientos, son “breves” y “acortados en el tiempo”, son 15 sesiones, especificó la licenciada, después añadió que “si el profesional lo evalúa y la situación lo amerita se podría extender a 30 sesiones”.

Más adelante, Gigliotti dio detalles del porqué dan ese tipo de tratamiento: “La idea general de lo que es el “primer nivel de atención” es poder llegar a la mayor cantidad de gente, ser lo más accesible posible y para eso necesitamos que haya esta circulación de personas”.

Al finalizar, la profesional hizo una reflexión respecto a la problemática y expresó que, a pesar de la labor de los distintos espacios de la salud, también tendría que haber un cambio en la sociedad. “Entiendo que siempre va a haber dificultades y que por ahí muchas veces no hay suficientes profesionales, pero me parece que el trabajo que nos toca a nosotros es insistir en que la sociedad también puede acompañar”.

Gigliotti agregó “muchas veces se tienen los recursos para acompañar las dinámicas pero a veces la gente no las conoce o inclusive no las valora” al tiempo que invitó a las instituciones que quieran hacer alguna actividad sobre salud mental a “enviar una nota a Casa de jóvenes” para coordinar.

Contactos y lugares que tratan la salud mental

Hospital Regional de Río Grande

Lugar: Florentino Ameghino 709

Número de asistencia: 2964 422042

Centro de Salud Mental y Adicciones “Dr. Ramón Carrillo”

Lugar: Comandante Luis Piedrabuena y Gobernador Félix Paz

Número de asistencias: 2964 422285

Municipalidad de Río Grande

Lugar: “Casa de jóvenes”, Islas de los estados 1195, hay actividades de 9 a 20 h.

Número de asistencia: 2964 443074

Asociaciones civiles

“Integrando lazos”

Lugar: Con inscripción previa, lo pueden encontrar en el Centro Sociocultural Walter Buscemi, Minkyol 175 (Margen Sur) y en Chacra 2 en “Intensamente consultorio” ubicado en 22 de mayo al 404.

Redes sociales

Facebook: integrando lazos

Instagram: @integrando_lazos

Numero de contacto para inscripciones: 2964557519

“Mucho por Vivir”

Lugar: Los pueden encontrar en “Casa de jóvenes” Islas de los estados 1195 , todos los jueves de 18 a 20 h.

Redes sociales

Facebook: “Mucho Por Vivir”

Instagram: @mucho_por_vivir_rg

Numero de contacto: 2964 586174

* Estudiante de 3° año de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del CENT 35. Nota realizada en el marco de la materia Prácticas Profesionalizantes II.