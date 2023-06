Judiciales fueguinos paran y se movilizan este miércoles

“El motivo es por la falta de respuestas fehacientes de la perspectiva de aumentos salariales. Nosotros hasta acá tenemos un incremento del 30%, y sabemos que, con los haberes de mayo, que se cobran ahora en junio, no vamos a tener aumento. Ni tampoco sabemos cuándo va a ser el próximo, porque el Superior Tribunal de Justicia no tiene mesa de negociación con los sindicatos”, confirmó la secretaria general del SEJUP, Alicia Ponce.

Ni tampoco sabemos cuándo va a ser el próximo, porque el Superior Tribunal de Justicia no tiene mesa de negociación con los sindicatos”, confirmó la secretaria general del SEJUP, Alicia Ponce, en diálogo con Aire Libre. Además aseguró que hasta el momento “nosotros no tenemos paritarias”, debido a que “desde el Superior Tribunal de Justicia articulan una mesa de trabajo, en donde hay una agenda prevista por ellos que nunca es una jornada completa, porque el tiempo es escueto y terminan haciendo resúmenes de los temas que se plantean y nunca hay un período como tienen otros sindicatos”.

“Hemos planteado sentarnos a discutir en una jornada completa problemáticas de todo tipo porque no es solamente lo salarial. Están estancados desde hace un tiempo con el ascenso por concursos para los trabajadores. No obstante, hay una tremenda cantidad de designaciones de funcionarios que no impactan en el andar diario de la administración judicial porque es gente que, en su mayoría, no tiene experiencia en área jurisdiccional”, sostuvo Ponce.

Por último, planteó que desde el SEJUP “sabíamos que teníamos un presupuesto del 35% para este año”, con una cláusula que “había presentado el Superior Tribunal en la Legislatura para la revisión a partir de la mitad del año”. “Todos sabíamos que esto iba a pasar, le pasa a todos los trabajadores de otras estructuras que indudablemente iba a quedar muy corto el 35%. Pero desde el inicio de la actividad en febrero nunca nos llamaron para decirnos “les vamos a pagar esto, la idea es esta”, se han transformado en sindicalistas también aparte de empleadores”, concluyó la secretaria general.