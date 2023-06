Horacio Alonso: “Ahora me toca a mí”

Alonso comenzó agradeciendo el trabajo de sus abogadas, Sandra Arenas y Érica Soto, de quien dijo haber recibido “contención” y después señaló que “gracias a ellas esperamos estos 16 meses, que para mi fueron larguísimos”. Luego señaló que se trató de “una situación pura y exclusivamente laboral” y repasó la labor que realizaba el área de Recupero, más la coordinación que por entonces tenían con el sector de Post-Adjudicación.

Dijo que por entonces tenían 3 mil terrenos que regularizar en la zona de la margen sur del Río Grande, por eso “armamos un equipo” para realizar esa tarea; en el cual habían incluido a una de sus denunciantes. Aseguró que “con Liliana Ibáñez éramos amigos”, empleada que junto con Sandra Aballay lo denunciaron por acoso y violencia laboral; pero luego expresó que “ella tenía esa cosita que nunca estaba en horario, siempre estaba dando vueltas por todo el Instituto”.

Señaló que, en una de esas oportunidades y cuando le indicaron a la trabajadora que debía desempeñar una actividad en la zona de la margen sur “Liliana Ibáñez explotó, nos basureó, nos dijo cosas muy feas y fue un momento muy difícil”. Indicó que la mencionada empleada se fue de las oficinas y en ese momento dijo Alonso que: “yo no la toqué, no le dije malas palabras; porque yo no soy así, yo respeto a la mujer”, aseveró.

Alonso continuó con su relato y señaló que “después vino todo ese escrache injusto, pero lo más injusto fue que se metieron con mi familia, que no tenía nada que ver. Gracias a lo que me dio el IPV dos de mis hijos son profesionales, yo al IPV le estoy agradecido porque me dio todo, me dio el trabajo, me dio respeto, saber desempeñarme en atención al público”, puntualizó. Desde su óptica “todo esto fue muy raro, muy que sigo sin comprenderlo hasta el día de la fecha”.

Sobre el caso de Sandra Aballay, manifestó que “ella era Directora de Recupero, dejó vacante la Dirección y se fue a trabajar a la Secretaría como secretaria del Vicepresidente”. Después comentó que “vino la pandemia, se fue a Tucumán en plena pandemia y vino a los seis meses”, aparentemente porque estuvo asistiendo a parte de su familia contagiada de Covid. Horacio Alonso reiteró que “vino a los seis meses” y comentó que al retornar “le dan de baja a la Dirección de la señora Aballay” y lo designaron a él en ese lugar.

Deslizó que “ahí empezó el conflicto con la señora Aballay, que decía que la perseguíamos, que la seguíamos hasta el baño”. Después mencionó que la mujer hizo una denuncia en el Ministerio de Trabajo, apuntando a su persona y señalando que Alonso había hecho “una fiesta” para celebrar su designación, pero aseguró que en ese momento “no estaba en la provincia” y por eso la denuncia habría sido desestimada.

Alonso también rechazó haber maltratado a adjudicatarios del IPVyH, señalando que fue un “intercambio de palabras”, incluso dijo que “Liliana fue mi testigo, de que no hubo violencia ni nada”. Dice que en ese momento no quiso hacer su descargo porque “era todo un caos”, pero advierte que “ahora que la Justicia, que tardo estos 16 meses difíciles, pero tomo su determinación ¿Quién mintió en todo esto? La mancha me queda, pero salí a defender a mi familia atacada injustamente”.

Dice que espera “que el Instituto me devuelva algo, porque yo perdí plata, perdí mi carrera administrativa. Estoy esperando que el IPV me llame y me diga: Che Alonso…algo”, remarcó. Pidió finalmente que “vayan a buscar los legajos de estas dos personas y compárelos con el mío”. Luego adelantó que “ahora me toca a mí, la mancha me va a quedar y no hay problema, pero ahora me toca a mí porque esto es todo una vuelta, no hay problema”, concluyó Horacio Alonso.