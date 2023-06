Hay alarma por la falta de profesionales médicos en la provincia

El director del Hospital Regional Ushuaia, Carlos Guglielmi, expresó su inquietud por la falta de profesionales médicos en la provincia de Tierra del Fuego, destacando los desafíos que enfrentan para encontrar vivienda y las limitadas oportunidades laborales.

El médico, director del Hospital Regional Ushuaia, manifestó que la falta de profesionales médicos es un desafío significativo en la provincia. “Tenemos servicios realmente críticos donde nos faltan profesionales y no están viniendo”, afirmó. Además, mencionó los obstáculos que enfrentan los médicos al buscar vivienda en la región: “cuando tienen que buscar alquiler, los pocos que hay y lo que no hay, se la pasan buscando. Y cuando tienen que pagar $300.000 por mes, y ven que de su salario tienen que gastar el 50% o 60%, determinan que no les conviene y se terminan yendo”, explicó.

El director del hospital también señaló que la disponibilidad de profesionales médicos en el país es baja y que las residencias médicas ya no atraen a tantos médicos como antes. “Hoy tenés que salir a buscarlos y no vienen. En las convocatorias tenés dos o tres profesionales que se presentan y tenés que rogar que alguno de los dos acepte”, expresó.

La emigración de profesionales médicos al extranjero también es un problema. De hecho, relató que “nos ha pasado gente de acá del hospital que se fue al privado y del privado se fue al exterior. Hay cuatro o cinco profesionales que están en España en este momento”.

La situación en Tierra del Fuego es particularmente preocupante debido al crecimiento demográfico y a la construcción del nuevo hospital. Al respecto reflexionó: “uno mira el hospital que estamos haciendo, dónde vamos a necesitar un recurso humano impresionante, y uno dice ‘¿de dónde lo vamos a sacar?’. Es un trabajo muy importante de entusiasmar, de incentivar que podamos contar con profesionales porque la verdad que es crítica la situación”.

Guglielmi también destacó la necesidad de explorar nuevas estrategias, como una mayor colaboración entre los sectores público y privado, para abordar la falta de profesionales médicos. “El sistema público del hospital en algún momento va a tener que empezar a cambiar, a buscar otros horizontes. Hoy el médico quiere venir a trabajar acá, pero también quiere hacer algo afuera. Entonces hay que ver en qué especialidades se puede dar una cierta dedicación exclusiva, un cierto part-time, el cual permita que ese profesional, sobre todo de las especialidades más críticas, pueda complementarse con el privado”, según explicó.

La optimización de servicios y la eliminación de duplicaciones innecesarias también fueron mencionadas como posibles soluciones: “en varios servicios vamos a tener que optimizar. Porque tampoco se pueden duplicar o triplicar servicios que no funcionen, que no sean completos. Al privado también le cuesta traer médicos, no es que van todos allá y acá no viene nadie”, agregó finalmente el Dr. Carlos Guglielmi.