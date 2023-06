Denunciaron a tres médicos por mala praxis

Pablo y Verónica, los padres de Kevin, son asistidos por el abogado Francisco Giménez, quien al respecto explicó a El Sureño que “la denuncia se realizó la semana pasada y hoy el juzgado comenzó rápidamente a levantar medidas de pruebas para esclarecer el hecho. Hoy declaró la madre y familiares que estuvieron en el hospital”.

Cabe indicar que la causa se tramita en el Juzgado de Instrucción Número 2, que está a cargo del juez Raúl Sahade.

Giménez recordó sobre el caso que los padres concurrieron en la mañana del 19 de mayo con el nene de 7 años, -a la guardia-, donde explicaron que el niño había tenido por la noche vómitos y diarrea, con dolor en la cara.

“Fue revisado por una pediatra de la guardia y lo mandaron a la casa. Después concurrieron de nuevo con el nene, con un estado más preocupante, con parálisis en el cuello y la cara. La médica diagnosticó tortícolis y les recetó Ibupirac y otro medicamento más para las contracturas”, relató el abogado.

Más adelante Giménez preciso que “el día 22 el cuadro se agravó mucho más y los padres se entraron a alarmar más, porque el chico ya no comía, no orinaba. Seguía con vómitos. Concurrieron otra vez al hospital y no les prestaron debida atención al cuadro que se siguió agravando. Hasta ese momento no le habían hecho ningún análisis. Lo internaron en pediatría la noche del 22 y a la tarde del 23 de mayo falleció en terapia intensiva, por una infección generalizada”.

El abogado señaló que actualmente se está tratando de determinar la causal de la muerte que puede ser peritonitis o una infección por una bacteria a determinar.

Giménez indicó que “como querella imputamos los hechos de la mala praxis médica, la fatalidad y a tres médicos que fueron los que lo atendieron: Dos pediatras y un cirujano del hospital, de los cuales nos reservamos el nombre hasta que surja una imputación por parte de la justicia”.

El letrado indicó que “falta que la justicia resuelva. Se imputó a los 3 profesionales, se los notificó de Derechos y Garantías. Y ahora el juzgado dispuso nuevas medidas, una de ellas, seguramente será la exhumación del cuerpo del nene; y la autopsia para determinar la causa de la muerte; extraer muestras para el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia”.

Para Giménez “erraron el diagnóstico, no le prestaron atención al síntoma que tenía el nene. El diagnóstico fue tortícolis, absolutamente errado, cuando a los tres días falleció de una infección que ya le había tomado todos los órganos vitales”.