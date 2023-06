Crimen del joven en Tolhuin: Un desenlace cantado

Rolando Castillo, sujeto oriundo de Formosa, venía protagonizando graves hechos de violencia. Una ex pareja del homicida, T.S. expresó con gran disgusto que “esto era algo que iba a pasar y que se podría haber evitado. Este hombre me golpeó varias veces y me perseguía, el miércoles último apedreó las ventanas de mi casa, cayendo los vidrios sobre la cama de mi hijo de 4 años. Lamentablemente mató a Agustín, un amigo muy querido de mi familia”.

Al trascender la noticia del fallecimiento de Agustín Goldehart, vecinos de Tolhuin se comunicaron con la redacción de Prensa Libre para expresar su consternación y pesar por el deceso del muchacho, muy conocido en la ciudad y también porque el homicida, Rolando Castillo, venía protagonizando desde hacía bastante tiempo, graves hechos de violencia, sin que nadie pudiera parar su proceder.

Uno de esos episodios ocurrió este mismo año, el 4 de enero, cuando el sujeto abordó un taxi y pidió ser trasladado a la calle Los Ñires, en Tolhuin, en donde al llegar se negó a pagar el viaje y amenazó al chofer, Juan Gabriel Marañón, con un cuchillo. Momentos más tarde y mientras la Policía rastrillaba la zona, encontró a quien resultó ser Rolando Castillo, agazapado entre unos arbustos, portando una mochila en cuyo interior aparecía el arma en cuestión. Por ese hecho el sujeto oriundo de la provincia de Formosa fue imputado del delito de amenazas agravadas por el uso de arma, en flagrancia, por disposición también de la Fiscalía de turno del Distrito Judicial Norte.

