Una madre de Río Grande denunció que su hijo con autismo fue golpeado por un compañero

La mamá de un chico de Río Grande que padece el Síndrome de Asperger denunció que «su hijo fue agredido por un compañero unos años mayor dentro de la Escuela Provincial N° 7«. “No tengo palabras, ahora él está muy shockeado, tiene miedo y hubo un retroceso muy grande en la terapia”, afirmó la mujer.

“En mi casa siempre hubo educación sexual y gracias a esa charla él contó llorando que no se sentía bien y que le dolía el área de los genitales, lo revisamos y vimos que estaba golpeado”, contó la denunciante en una entrevista en LA97 Radio Fueguina y confirmó que «tanto el compañero que le pegó, del que no puede dar datos porque es menor, como las maestras y directores que estaban a cargo ese día siguen asistiendo a la escuela».

“No es una investigación casera, tenemos un abogado, hicimos la denuncia y pedimos la Cámara Gesell a la Fiscalía. No se puede expresar con claridad y por eso yo deseo desde mi corazón que no haya pasado nada más que golpes”, aclaró la madre del niño que habría sido agredido. Y agregó: “Me enteré de que mi hijo lloraba y que los compañeros lo acompañaron y lo calmaron por lo que contaron otros padres”.

“En la escuela me dijeron que no vieron nada, pero los papás de los compañeros son testigos, porque los chicos les dijeron. Era mi palabra contra ellos, pero tengo un certificado firmado por médicos que dice que confirma que le pegaron”, explicó la mujer. Además, dijo que al momento de ir a reclamar a la institución se enteró «que no hay acompañante terapéutico para el menor con autismo«.

“Después de mucha terapia él pudo aprender a compartir y tolerar los ruidos, fue un trabajo en familia de años y siento que fue en vano. La respuesta del Ministerio no es suficiente para esta situación y fue poco empática. Me dijeron que podía ir un docente a mi casa, para que mi hijo poco a poco pueda volver a la escuela y que hay que darle una oportunidad a las maestras y directores, pero ¿Quién piensa en mi hijo?», reclamó la mamá.