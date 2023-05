Se realizó la marcha por salud mental digna

Antonella Bassi integrante de la fundación convocante, explicó que el pedido se debe a que “lamentablemente no hay lugares que brinden contención psicológica a las personas que la necesitan porque la demanda es tremenda. Nosotros únicamente nos dedicamos a la prevención del suicidio, pero sabemos que en la mayoría de las instituciones no hay respuesta”.

Además sostuvo que “en los colegios, cuando detectan una persona con esta problemática, ya sea adolescente o adulto, siempre lo mandan a salud mental del hospital y allí no le dan ningún tipo de respuesta. Ni contención ni tratamiento. Le dan una pastilla si la persona está muy exaltada y sino, lo mandan a su casa, es lo único que hacen y esto me lo han dicho miles de personas que han venido a pedir turno con nosotros, que no encuentran un lugar para llevar a sus hijos o ir ellos mismos”.

Según describieron, “el panorama abarca a las personas que sufren distintas problemáticas psicológicas como los suicidios, las adicciones, el bullying y la violencia sexual, entre otras, por lo que se necesitan urgente medidas preventivas y un trabajo coordinado entre todas las instituciones, ya sean del estado o la organización civil”.

“Necesitamos que las autoridades se comprometan a trabajar en conjunto con la sociedad civil para trabajar integralmente sobre este tema”, sentenció.