Reclaman urgentes arreglos en el Centro Infantil Integrado de Rio Grande

Un grupo de padres autoconvocados de niños que asisten al Centro Infantil Integrado de Río Grande manifestaron su «disconformidad por el mal estado del establecimiento y afirmaron que hace más de un mes que no hay clases». Presentaron un reclamo ante el Ministerio de Desarrollo Humano y Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia y remarcaron: “Hoy en día solo hay dos salas que funcionan normal, una de pequeños de un año y otra de tres, pero no se le garantiza a nadie que vayan a desayunar o almorzar”, aseguraron.

“Nosotros necesitamos tener el lugar en buenas condiciones porque quienes asisten son niños y niñas de 45 días hasta tres años y hay papás que solo cuentan con la comida que sus hijos reciben allí. En el techo de la cocina hay una gotera y cuando llueve el agua cae en las ollas con las que se prepara la comida», advirtieron a través de un petitorio que se viralizó en las redes sociales.

“¿Cómo le lavan las manos a los chicos?”, se preguntaron los papás y pidieron una «pronta solución». “Esto no es de ahora sino que hace años se vienen pidiendo arreglos en el edificio, hace un mes empezamos de nuevo con los pedidos, pero todavía no obtuvieron respuestas», explicaron. “En una ocasión se presentó el Sr. Ministro Juan Marcelo Maciel para escuchar qué problemáticas hay, pero la situación sigue igual”, señalaron.

“Los pisos que se levantaron, el techo que se cae, ventanas que no se pueden abrir, porque están puestas desde que se hizo el edificio y si las abren se caen o algunas que ya están selladas. En una sala la pared podrida se cayó por el peso del radiador, algunos inodoros no tienen tapas y otros tienen, pero quebradas. Las piletas no tienen canillas”, describieron los padres autoconvocados en el escrito presentado.

“También se hizo presente la Sra. Victoria Castro, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, se le informó todo lo que viene sucediendo y que no vemos movimiento, solo son promesas”, insistieron los papás en su presentación. “La Sra, dijo que se iba hacer presente la gente de Obras Públicas para ver que tiene que arreglar, qué materiales se necesitan y en qué cantidad, luego de eso no obtuvimos más respuestas, nosotros queremos ver hechos”, concluye el reclamo.

Esta petición coincide con lo solicitado por los empleados que trabaja en el mismo establecimiento, y que originó -un mes atrás- que la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) TDF entablara un reclamo ante las autoridades.

«Queremos informarles que continuamos en estado de alerta y movilización debido a los reiterados reclamos que se vienen realizando hace un mes en cuanto a las malas condiciones edilicias, faltante de personal y de insumos, queremos tener soluciones reales», actualizaron desde el gremio a través de redes, a finales de la semana pasada.