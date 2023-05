“No son sólo los suicidios, la tasa de consumo de alcohol y cocaína es altísima en la isla”

“Otro muchacho murió en Ushuaia la misma semana en la que estábamos debatiendo sobre esta temática. Es indignante que hoy haya dos familias que lloran por muertes que eran evitables, de familiares o amigos y a los políticos eso no les importa”, expresó el experto en diálogo con INFO3 Noticias, y sostuvo que “los políticos gastan millones de pesos en una campaña que no sirve para nada porque siempre son los mismos que no hacen lo que tienen que hacer”.

Degratti explicó que “no todo el mundo tiene los medios de pagar un tratamiento de forma privada, y aún estas terapias tampoco alcanzan», e insistió que «es alarmante todo lo que escucho en cuanto a la situación de los establecimientos que prestan servicios de salud mental en Ushuaia y Río Grande», durante las jornadas de capacitación sobre prevención del suicidio organizadas en abril por el Servicio Penitenciario local.

Por su parte, la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperon, se sumó a la discusión desde la experiencia de los suicidios que se reportan en las Fuerzas de Seguridad: «Hay un convenio con el Ministerio de Salud para prestar atención a los efectivos con los equipos interdisciplinarios de la salud pública. Hay que hacer cambios de fondo, no solo quitarle el arma”, emplazó la funcionaria.

EL FLAGELO QUE SIGUE PREOCUPANDO A TODA UNA PROVINCIA

Tierra del Fuego tiene una de las tasas de suicidio mas altas de la Argentina. El porcentaje es de 19,72 por cada 100 habitantes, y una gran parte de estas pérdidas se dan entre jóvenes y adolescentes.

“Hay que hablar, la Organización Mundial de la Salud hace algunas recomendaciones para tratar el tema, no juzguemos, no lo glorifiquemos, no son héroes o mártires, no hay que buscar respuestas simplistas sobre estas decisiones tan dramáticas como estas”, exhortó Chapperon.