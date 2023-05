Hermandad: 100 mil pesos costará la inscripción

Varios temas abordó la presidenta del Automóvil Club Río Grande en diálogo con FUEGO MOTOR, después de la reunión que mantuvo el último fin de semana, parte de la comisión directiva que preside con sus pares de ADELFA, institución organizadora por Chile de la tradicional competencia. Sobre esta reunión, Mónica Cobián dijo: “Quedaron definidos varios temas, mañana (jueves 11 de mayo) vamos a tener la última reunión por la técnica y el 17 de este mes tenemos la reunión de fronteras donde tendremos la definición de caminos y demás”.

La presidenta del Automóvil Club Río Grande añadió: “La idea es que el 15 de mayo esté el reglamento técnico, por otro lado, en la reunión de fronteras estarán instituciones gubernamentales e institucionales y se definirán algunos temas de los caminos”.

En relación al costo de inscripción, Cobián adelantó que para los binomios argentinos será de $80.000 para los socios y de $100.000 para los no socios, mientras que en Chile será de $140.000 pesos chilenos. Desde el Automóvil Club Río Grande, la idea es que se pueda pagar en dos cuotas (junio y julio), además que puedan ir pagando desde ahora los rastreadores satelitales cuyo costo es de 125 dólares, queremos darle todas las facilidades posibles a los pilotos para que puedan ser parte de esta edición”.

Sobre el paso de la competencia en las dos etapas en el Cordón Baquedano, Mónica Cobián expresó: “La confirmación la voy a poder dar después de la reunión del 17 de mayo cuando Adelfa me dé la confirmación de la autorización de los caminos por parte de vialidad, ellos ya hicieron las presentaciones para tener esa autorización”. Sin embargo, la autorización de caminos en Chile tiene un trámite administrativo que al menos lleva 45 días, por lo que, hasta fines de junio, no se obtendría es autorización por escrito, a lo que la titular del Automóvil Club Río Grande expresó: “De ser sí tendríamos que tener un panorama claro que se va a poder correr por ese sector, que no pase lo del año pasado, cuando 15 días antes llegó la no autorización para que la competencia pase por Cordón Baquedano”.

En este mismo sentido, Cobián habló sobre el trazado que se utilizará en el sector argentino: “Gran parte del mismo sería el tradicional, estamos viendo una opción para sacar la mayor cantidad de camino de asfalto posible, para dejarlo definido necesitamos la conformidad de aduana y gendarmería, es un desafío porque sería hacer algo nuevo, que lleva una logística distinta, lo definiremos la semana que viene. Si esta alternativa se llega a utilizar, se podrá recorrerlo el mismo día que se haga flamenco y arcillosa, que sería dos fines de semana antes de la realización de la competencia”

Mónica Cobián explicó que, “con los rastreadores tenemos un pequeño inconveniente, porque la empresa tiene disponible 125 aparatos, estamos viendo la posibilidad si se puede compatibilizar con otros aparatos”.

Por su parte, Osvaldo Nieto, integrante de la comisión directiva del Automóvil Club Río Grande, habló sobre las categorías que conformarán parte de la 48va. edición: “Todo va por buen puerto, tuvimos en cuenta lo que cada delegado de cada categoría solicitó, lo que se busca es que las categorías se vayan emparejando. Estamos viendo cómo se plantea lo de la categoría F, pero también donde tenemos varias cosas para ver es en las categorías A y B, porque ellos tienen autos de 1.000 y 1.300 c.c. inyección para incorporar a estas categorías, según cómo se defina el reglamento estos autos se podrán incorporar, no es fácil, hemos estado hablando con José (Saldivia), tenemos la misma idea, si hoy supiéramos que autos se van a anotar de inyección sería ideal para trabajar en la equiparación. También la idea es hacer una sola categoría C, fusionar con lo que es la C1, no queremos que salga nadie perjudicado”.