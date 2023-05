Feriantes de Río Grande: “Están jugando con el plato de comida de la gente y con las familias”

“No voy a dar nombres, pero hay mucha política metida en el medio y eso no está lindo. Porque están jugando con el plato de comida de la gente y con las familias de Río Grande. Yo creo que el reclamo viene del desconocimiento, pero el 60% de la gente ya viene trabajando de esto hace años, no es porque arrancó la Mega Feria en el Gimnasio Don Bosco”, aseguró en diálogo con LRA24 Nacional Río Grande.

Ramírez también garantizó que todas las personas que trabajan en la feria “tienen sus papeles, pagan sus impuestos y tributos”, pero que el conflicto continúa “por el tema del estacionamiento, que ellos abren hasta la 1 del mediodía”.

Por último aprovechó para anunciar su candidatura a concejal por el partido Colectivo de la Economía Regional Revolucionaria Organizada (C.E.R.R.O.), y explicó que tiene como objetivo principal resolver la problemática de las ferias.

“La única forma es trabajar profundamente con el Estado y con todos los que tengan que participar. Porque la idea en su momento me hubiera encantado llegar a un diálogo, esto era nuevo para mi y la verdad es que empezaron atacaron desde muy bajo. Y eso no está bueno porque no podemos crecer como sociedad así, me hubiera gustado que nos sentemos a hablar primero”, expresó

“En lo personal me gustaría hacer un fuerte en lo que es con respecto a las ferias que es el boom de hoy en día, por todo lo que está pasando con la Cámara de Comercio y demás. La verdad es que venimos con 70 ferias, un año y medio de trabajo y queremos seguir apostando a que el Estado se haga un poquito más presente y poder brindar más soluciones”, concluyó.