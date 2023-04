Vecina no vidente de Río Grande empezó una colecta para comprar un perro guía

La vecina de la localidad de Río Grande, Camila Giacomazzi, es no vidente y comenzó a hacer una colecta para poder acceder a un perro lazarillo. “Hace casi un mes empecé con la campaña en redes sociales porque el costo es de 15 mil dólares, vendo productos de Tupper y estoy organizando la rifa de una Flip”, explicó la mujer.

“Todos, los usuarios de estos perros tienen que hacer estas colectas porque uno no puede solo”, insistió Camila y dijo: “Acá no es como en otros lados que uno sale a caminar con un bastón y más menos se maneja, el perro te da autonomía y libertad. Si salgo a la calle no puedo hacer una línea recta ni un ratito, porque no hay vereda, es calle de tierra”

«Para la entrega de caninos que se va a hacer en noviembre la escuela me pedía el 20% del valor, pero me dijeron que puede ser menos», contó la mujer y sostuvo que está muy contenta con la recepción de la gente: “Es un momento económico muy difícil para todo y me sorprende la ayuda que estoy recibiendo”.

“Como mamá tengo la necesidad de salir todo el tiempo y tengo que esperar siempre que llegue mi esposo, tener el perro me cambiaría la vida, con esta ayuda podría salir con mi nene y no depender siempre de alguien”, concluyó Camila. Las donaciones se pueden hacer a través del aleas: BRONCE.ALAMO.PRIMO o contactar a la mujer por su Facebook: Cami Gael