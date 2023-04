«Tenemos que investigar si alguien se aprovecha de ellas»

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, habló sobre el allanamiento a tres domicilios para rescatar a siete mujeres víctimas de trata. “Generalmente (las mujeres afectadas) no se consideran víctimas. Tenemos que detectar la vulnerabilidad. “No estamos en un caso en el que estén encerradas y sin documentos. Hoy sólo las rescatamos de quien se aprovecha de sus beneficios. Podría haber explotación sexual sin trata”, afirmó.

Por Radio Nacional Ushuaia, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, habló sobre el allanamiento que realizaron en 3 domicilios para rescatar a 7 mujeres víctimas de trata.

Durante el operativo se concretó la detención de una mujer.

Cabe señalar que la investigación –que duró varios meses- se disparó por una denuncia a la línea 145.

En este sentido, Borruto explicó que “el delito está en el aprovechamiento” y advirtió que “este tema es continuo en Río Grande y en todo el país. Acá lo que ocurre es que hay mujeres que están trabajando de esta manera”.

Asimismo, expuso que “generalmente (las mujeres afectadas) no se consideran víctimas. Nosotros desde nuestra investigación tenemos que detectar la vulnerabilidad y si hay alguien que se está aprovechando de esto. Además, vemos quién facilita el lugar. Siempre vamos a encauzar la investigación por ese lado. Esto es lo que estamos haciendo”.

“Cada uno puede trabajar con su cuerpo de lo que quiera, pero en el ámbito de su privacidad absoluta. Si alguien se aprovecha, está mal, y tenemos que investigar. Ellas no se consideran víctimas, pero nosotros tenemos que velar por su cuidado”.

Además, señaló que la configuración del delito de trata ha mutado con el tiempo: “No estamos en un caso en el que estén encerradas y sin documentos. Hoy sólo las rescatamos de quien se aprovecha de sus beneficios. Estamos investigando, hay una persona detenida y tenemos 10 días para resolver su situación. El fiscal ya hizo su imputación”.

“La cosa es cada vez más fina. Requiere más investigación, más tiempo y es más complicado saber cómo se manejan. Ellas piensan que es para su propio beneficio, pero después tienen que dar un porcentaje por un montón de cosas”, agregó.

Respecto a las personas afectadas, Borruto detalló que “tenemos 8 mujeres involucradas: 7 chicas y una persona más que tenemos en situación dudosa, e investigamos si se aprovechó o no”.

Al mismo tiempo, afirmó que las mujeres involucradas para la Justicia “son víctimas, cuando es gente que no tiene dónde vivir no podemos sacarlas a la calle. Algunas quieren volver a su provincia y les facilitamos la forma de hacerlo. Es algo momentáneo hasta que puedan salir de esta situación. Esta es una salida que conocen, quizás es lo que pueden hacer en esta realidad difícil que vivimos. No son fueguinas, generalmente van de una provincia a la otra”.

Por otro lado, indicó que “faltan pruebas por analizar. Nosotros entramos cuando están los primeros indicios, pero ahora faltan las pruebas concretas. Podría haber explotación sexual sin trata. Hoy hay que investigar quién alquila, cómo alquila y cuáles son las garantías que han ofrecido. Tenemos que ver cuáles son las facilidades de estas mujeres”.

Finalmente, la Jueza Federal reflexionó sobre la responsabilidad social y manifestó que “sin clientes no hay trata. Arranquemos por ahí, es un problema de la sociedad. Nosotros tenemos que cambiar, quizás las familias con los hijos”.

“Si quieren tener relaciones privadas con alguien, es problema de cada uno. El tema es que alguien lucre a través de otra persona que ofrece el cuerpo como moneda”, concluyó.