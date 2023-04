Siguen los problemas y piden que los padres acompañen el reclamo

En el mismo sentido confirmó que, para las obras pendientes, “no hay movimiento de materiales, no se está trabajando, no hay nada sinceramente, ningún avance”, dijo el trabajador y agregó que “la institución sigue cómo está”.

Por otro lado, señaló que “el lunes vinieron los papás, vieron la situación y tuvieron que regresar a sus hogares. La necesidad está pero hoy no podemos dejar que vengan los niños en estas condiciones”. “La situación no cambió nada después de la reunión con el ministro (de Desarrollo Humano, Marcelo Maciel). Nosotros necesitamos insumos para las cocinas, arreglos para las salas que son sólo promesas; estamos igual”, insistió.

El trabajador enumeró las falencias de la institución y dijo que “todos los años vienen a anotar, a ver la infraestructura pero no pasa nada. Nosotros seguimos firmes con la asamblea, de 9 a 11 en el inicio de la jornada”.

“Pedimos el acompañamiento a los papás, no es un capricho nuestro. Solo pedimos que la institución funcione como corresponde, nosotros intentamos velar por la seguridad de sus hijos porque desde arriba no hay soluciones. Los chicos pueden venir, pero no tienen los servicios esenciales como desayuno y almuerzo”, indicó.

Vale recordar que, días atrás, la propia secretaria Adjunta de ATE Río Grande, Violeta Santander, había comunicado que por esta situación se encontraban “con alerta, movilización, quite de colaboración en el Centro Infantil Integrado; por el tema edilicio, la falta de insumos y de personal”. Recordó que se trata de una institución y un edificio que “ya cumplió 39 años y se encuentra desde lo edilicio desgastado, porque se reparó por partes y no con los trabajos de fondo que necesita para seguir funcionando”.

Advirtió en ese momento que hay una “falta de mantenimiento real”, que trae como consecuencias problemas con la provisión de agua en los lavamanos “que a veces sale excesivamente caliente y otras muy fría”. También mencionó que hay “marcos de las ventanas que son de madera y se están pudriendo, hay vidrios que se cambiaron parcialmente porque hace una semana explotó uno y hay que darle gracias a Dios que los niños estaban almorzando y justo explotó para el lado de afuera”, relató.

La dirigente de ATE comentó que incluso hubo una inspección del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la cual se verificó que “el edificio no está apto, ni para el personal, ni para los niños que concurren al establecimiento”. Igualmente Santander contó que falta vajilla, mencionando que son alrededor de “60 los chicos que concurren y por ejemplo tienen alrededor de 20 compoteras, que es donde se les sirve la sopa a los chicos. Entonces, como son cerca de 60, tienen que servirle la comida a un grupo y los otros tienen que esperar a que coman y se laven para comer”.