Piden ayuda para poder operar a un niño fueguino

Un pedido de colaboración a la comunidad fueguina se elevó para el pequeño Nazareno Gabriel, a quien se le diagnosticó una condición llamada «Genu Valgo bilateral severo» que le genera la imposibilidad de desenvolverse normalmente como todo niño de su edad.

A través de las redes sociales Roxana, la mamá de «Naza», contó que a partir de esta condición su hijo se ve imposibilitado de caminar, correr y jugar, por lo cual la intervención quirúrgica es urgente para mejorar su calidad de vida.

En este sentido, explicó que dicha operación en la provincia solo se realiza en la Clínica San Jorge de Ushuaia y tiene un costo de $1.322.000, no obstante lo cual la obra social no cubre los gastos porque no tienen convenio.