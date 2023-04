Padres denuncian a una maestra por maltrato a los alumnos

Este maltrato incluye discriminación, amenazas y descalificaciones. Han pedido reuniones con la vicedirectora y la docente, pero no han obtenido respuestas satisfactorias. La docente ha sido licenciada, pero los padres exigen que sea removida del cargo y se tomen medidas para evitar el maltrato hacia los estudiantes.

Padres del sexto año de la Escuela 44 de Margen Sur en Río Grande realizaron una denuncia pública por una maestra a quien acusan de maltratar e insultar a los menores que tiene a su cargo.

Al respecto una de las madres explicó «los chicos están siendo muy maltratados por la docente que tienen en la sexta hora todos los días, y no viene hace una semana, viene hace tiempo. El jueves pasado tuvimos reunión con los chicos y planteamos esta situación que nos enteramos el día anterior por algo que planteó una mamá, luego de esto empezaron más denuncias».

«Los maltratos son psicológicos, los discrimina por su color de piel y por cuestiones que hasta a veces ellos no realizaron. Como padres nos sentimos mal por no haberlos escuchado antes», comentó la mamá.

Por otro lado dijo que intentaron mantener una reunión con los directivos, pero no hubo respuestas ante lo sucedido y se plantearon sorprendidas siendo que esto ya había sido dicho con anterioridad.

Ahora la maestra salió de licencia y no se sabe cómo va a continuar todo. Asimismo otra madre señaló que su hijo fue maltratado y descalificado por esta docente. «Nosotros creemos que ella no puede dar más clases, no nos alcanza con la licencia, queremos que sea removida del cargo”.

«Mi hijo me dice que amenazó a unas compañeras, y no quiero que él ni nadie sufra con esta mujer. Darle vacaciones a ella no es una solución», finalizó esta madre.

Si continúan sin obtener respuestas los padres tomarán medidas por su cuenta ante lo que viene sucediendo, «no peleamos por uno, lo hacemos por todos», concluyeron.