Gran malestar con el secretario de Justicia del Ministerio de Gobierno

La carta que publicaron trabajadores y trabajadoras del Registro Civil de Río Grande está dirigida al gobernador, Gustavo Melella, y a la comunidad en general. Comienza diciendo el texto “Sr. Gobernador, siendo Ud. la máxima autoridad del Ejecutivo Provincial, le hacemos llegar la misma, en repudio e indignación sobre los dichos proferidos por un funcionario de su gestión, el Sr. Gonzalo Carrillo, Secretario de Justicia del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, sobre los hechos ocurridos en el Operativo Identificatorio “Registro Civil en Movimiento”, llevado a cabo el día 29 de marzo del corriente año, en el Centro Polivalente de Arte de nuestra ciudad”.

Después se advierte, en referencia a Carrillo a quien algunos recuerdan por haber sido quien casó en Rosario a Lionel Messi y Antonella Roccuzzo cuando vivía y se desempeñaba en esa ciudad, que “El citado funcionario, al día siguiente de llevarse a cabo el Operativo, es decir, el día 30 de marzo del 2023, en varios medios de difusión pública, efectuó desacertadas e infundadas declaraciones tales como que existió un “boicot” por parte del personal del Registro Civil Río Grande sobre el Operativo en cuestión (dando por sentado que ello fue la causa del “fracaso” del Operativo); que no lo puede afirmar, pero que “siente” que detrás de todo esto hubo una “mano negra”, y que para garantizar el Operativo a realizarse ese día (en la Escuela 19), se vio obligado a enviar personal de la ciudad de Ushuaia, ya que la gente de Río Grande evidentemente “no quiere trabajar””.

Más adelante se expresa: “Sr. Gobernador, dichos como el presente, solo ponen en evidencia que no hay peor mentira que una verdad a medias, arrojando como resultado de ello, agravios que no hacen más que denostar, desacreditando y deshonrando la labor llevada adelante por estos trabajadores, dado que se trata de graves acusaciones carentes de prueba alguna, generadoras de grave daño en nuestra imagen y buen nombre como empleados públicos de esta noble e importante institución que es el Registro Civil de esta ciudad”.

“Así las cosas, nos vemos obligados a brindar (también por medios de difusión masiva dado que esta fue la modalidad de comunicación elegida por el Sr. Carrillo), nuestra propia versión de los hechos”, anticipan trabajadores y trabajadoras de la dependencia estatal.

Después relatan que “El día miércoles 22 de marzo del corriente se comunica a los directivos de este Registro Civil, el cronograma de Operativos de la semana del 27/03 (dándonos solamente un día hábil -el jueves 23/03- para la organización y coordinación de nuestro personal). Esa comunicación, trató directamente de los flyers de publicidad oficial, y en los mismos, se establecía la atención, en el horario de 09:00 a 16:00 horas”.

“Los días 27 y 28 de marzo, los Operativos se desarrollaron con normalidad. El día 29/03 -día donde el Operativo se debía realizar en el Barrio Chacra II, en el Centro Polivalente de Arte-, el personal del Registro arribó al lugar en horario de las 08:30 horas Allí, ciertamente, se verificaron inconvenientes de índole técnica (conectividad de los equipos de toma de trámites que posee el móvil), y luego de suministro eléctrico, sumado a un problema con el estacionamiento”, indica el texto.

Más adelante dicen que “El inconveniente técnico insumió un tiempo razonable de solución (para brindar soporte y asistencia arribó al lugar el personal de la Secretaría de Infraestructura Tecnológica), a consecuencia de lo cual, la atención se comenzó a brindar a las 10:00 horas”.

“A las 10:00 horas, se comienza a atender a los ciudadanos que aguardaban haciendo fila (cabe destacar que ese día llovía y no tenían un lugar adecuado para resguardarse). Al cabo de unas horas, se corta la electricidad que nos suministraba el establecimiento escolar, ocasionando nuevamente interrupción del servicio. Una vez sorteado este obstáculo, se continúa atendiendo, con leves demoras en el sistema”, señalan.

Luego dicen que “Alrededor de las 14:30 horas, el personal del Registro le informa a los ciudadanos presentes, que el servicio de atención del móvil finalizaría a las 16:00 horas -ya que allí se encontraba programado por los funcionarios del Gobierno de la Provincia que coordinaron los Operativos en cuestión-, dándoles la opción a quienes quedarían sin realizar el trámite, de ser atendidos al día siguiente en las diferentes Oficinas y Delegaciones del Registro existentes en la ciudad. Asimismo, gran parte del público que aguardaba atención, fue derivado ese mismo día a la Oficina Central, ubicada en el Elcano 110, donde aquel día se registraba poca demanda”.

“A pesar de que en principio la opción de derivación y reprogramación de la atención, generó oposición, se logró llegar a un acuerdo dado que el público entendió que se les brindaría solución. Luego de otorgar turnos y reasignar al público que no había logrado realizar su trámite, el personal del Registro finalmente se retira del lugar a las 17:00 horas”, cuentan los trabajadores en la carta dirigida a Melella.

Igualmente advierten que “Es preciso aclarar, que los trámites de identificación (DNI y Pasaporte), no son instantáneos, insumiendo aproximadamente un tiempo de entre 15 y 20 minutos -lo que depende de la velocidad de internet y del sistema propio-. Asimismo, el móvil posee dos puestos de atención. Por lo que ello, indefectiblemente, nos otorga un límite y cupo máximo de atención”.

“Ese día, 29/03, la demanda del público, claramente excedió la capacidad de respuesta (se congregó un importante grupo de vecinos, los que eran convocados e invitados por los agentes de la Secretaría Territorial)”, señala el escrito.

Más adelante señalan que “Advirtiendo la gran demanda, dicha situación se reportaría para proceder a reforzar la atención en ese barrio de la ciudad, insistiendo en la reapertura de la “Delegación Chacra II”, la cual se encuentra cerrada desde mediados del año 2019 hasta la fecha por problemas edilicios (obedeciendo la gestión de esta reparación a la esfera de competencias del Sr. Secretario de Justicia)”, puntualizan los empleados y las empleadas del Registro Civil.

Volviendo sobre la figura del cuestionado funcionario, manifiestan: “Sr. Gobernador, aprovechamos este espacio para permitirnos expresar que no existió ni existe intención de los trabajadores del Registro Civil de obstaculizar los Operativos, ni mucho menos realizar un “boicot” o que hubiera una “mano negra”, tal cual los dichos del funcionario de su gestión, Sr. Carrillo. El personal, prestó servicios en el lugar de 09:00 a 17:00 horas (incluso una hora más de lo previsto), y se tomaron 37 trámites”, precisan.

Señalando luego que “Si bien es cierto que las autoridades del Gobierno, media hora antes del horario estipulado para la finalización del Operativo, hicieron llegar su solicitud de que permaneciéramos en el lugar hasta atender hasta el último ciudadano, ofreciendo el pago de horas guardias (cuyo monto se corresponde con la suma de $ 486,00 por hora), lamentablemente los compañeros allí presentes no pudieron acceder a tal requerimiento por efectuarse sobre la hora y por tener compromisos familiares y personales, luego del horario de jornada laboral”, remarcan.

Manifestando también que “El Sr. Carrillo, en lugar de dar explicación pública de lo sucedido y a su vez proponer una solución, se encargó de desprestigiar y acusar sin pruebas al personal del Registro Civil, área que se encuentra bajo su cargo y bajo la esfera también de su responsabilidad. De haber “sospechado” la existencia de un boicot o alguna otra irregularidad, debió arbitrar los medios a su alcance para dar curso a las investigaciones o denuncias correspondientes (ya sea en el ámbito administrativo o judicial)”, dicen, al hacer referencia a las declaraciones del Secretario de Justicia del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, publicadas en algunos medios.

Por otra parte expresan que “También nos llama la atención que el mismo funcionario a cargo desconozca cuáles son las Delegaciones con que cuenta el Registro Civil Río Grande, ya que dijo públicamente que contamos con una Oficina en “Buscemi”, y que habíamos puesto más equipos en “Chacra XIII”, cuando los equipos portátiles extras se colocaron al día siguiente en el Operativo realizado en la Escuela 19, del “Barrio Centro””.

“Sr. Gobernador, como se desprende de lo explicado precedentemente, no cabe duda alguna, que el único y excluyente objetivo que tuvieron las desafortunadas declaraciones del Sr. Carrillo, fue desligarse de toda responsabilidad y adjudicarla al personal dependiente (quien no tuvo injerencia en la elección del lugar, horario de desarrollo y demás cuestiones relativas a los operativos); ello ante su evidente incomodidad por lo difundido en las noticias emitidas por la prensa local. No es menos importante recordarle que ésta oficina hace más de 20 años viene asistiendo a diferentes operativos organizados por el gobierno de turno del momento, fuera y dentro de nuestro recinto en días inhábiles sin haberse producido JAMÁS inconveniente alguno”, aseveran.

En el tramo final, el texto señala que “Por los motivos expuestos, esperamos como trabajadores y como personas, y por ser nosotros también parte de su gestión, se tomen medidas ejemplares para que este tipo de acusaciones infundadas, vertidas con total liviandad y sin fundamento alguno en medios de difusión masiva, no vuelvan a ocurrir, menos de parte de una autoridad política a cargo, quien debería asumir su responsabilidad, en lugar de deslindarla en los agentes subalternos de planta permanente”.

“El personal del Registro Civil no permanecerá ajeno ante semejante injusticia y difamación, producto de los dichos del Sr. Carrillo; seremos implacables y pondremos todas nuestras energías en defender nuestro trabajo e impedir toda práctica agraviante que nos afecte y avasalle”, remarcan.

Para terminar manifestando que “Lo correcto sería que el mismo funcionario que nos agraviara gratuitamente por los medios periodísticos (tanto radiales como escritos), salga a disculparse por los mismos medios, por tan desafortunada e injuriante declaración. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente”, concluye la nota que firma el personal del Registro Civil de la ciudad de Río Grande.