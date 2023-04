Detectan siete casos de dengue en Tierra del Fuego

Si bien el Boletin Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación confirma que son 11 los casos detectados en la provincia, el director de Epidemiología Juan Petrina confirmó en TVP Noticias que «las notificaciones muchas veces obedecen al domicilio que figura en el DNI pero pueden ser personas que viven en otros lugares, los casos confirmados hasta el momento en la isla son siete».

La autoridad sanitaria provincial recordó que «la enfermedad se transmite por la picadura de la hembra infectada del mosquito Aedes aegypti a un huésped susceptible, nunca de persona a persona».

También recomendó consultar al médico «de manera inmediata» a toda persona con antecedentes de haber permanecido o transitado en zonas de transmisión activa de dengue o presencia del mosquito transmisor (Aedes aegypti) en los 15 días previos, ante la aparición de los síntomas.

Esto es fiebre (mayor a 38°), acompañado de dos o más de las siguientes manifestaciones: dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor articular, erupción en la piel, náuseas o vómitos, dolor abdominal, manchas rojas en la piel (petequias) u otras manifestaciones hemorrágicas, y prurito.

El brote de dengue avanza a paso firme en Argentina: el país registra la cifra récord de 39 muertos y al menos 41.257 casos por la enfermedad viral trasmitida por el mosquito Aedes aegypti. Esta situación epidemiológica ubica al 2023 como el año récord de fallecimientos por dengue de la historia argentina (en el pico registrado en la epidemia de 2020 se notificaron 26 víctimas fatales).

Además, los casos acumulados registrados hasta el momento en la presente temporada están por encima de los dos años previos, y se encuentran 48,4% por encima de los registrados en 2020 y 27% por encima del 2016.

El dengue, es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti, y cuando éste se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue, lo adquiere. Luego de 8 a 12 días, el mosquito es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de su picadura.

Vale remarcar que el dengue no se transmite de persona a persona, ni a través de objetos o de la leche materna. El mosquito Aedes aegypti se reproduce a través de huevos que deposita en recipientes y superficies que acumulan agua. No lo hace en charcos, lagunas pantanos, zanjas, ríos o arroyos, por eso, es importante eliminar los posibles criaderos. Por otro lado se descarta la presencia del vector en Tierra del Fuego por lo cual cualquier caso que aparezca no podrá implicar ningun contagio.