Alcaldía de Ushuaia: “El baño son tres mingitorios, tres inodoros y cuatro duchas para 56 personas dentro de un pabellón”, advierten

A la problemática que atraviesan los presos en Tierra del Fuego por las condiciones en las que se encuentran alojados en los diferentes establecimientos penales, se sumó el reclamo del familiar de un interno que se encuentra alojado en la Alcaldía de Ushuaia. Esta persona manifestó públicamente que “hace dos meses que no tienen agua”, por lo que dificulta el acceso a la higiene tanto para los reclusos, como para los visitantes, entre otras preocupantes situaciones.

“Por lo que me cuenta mi sobrino, el baño son tres mingitorios, tres inodoros y cuatro duchas para 56 personas dentro de un pabellón. Lo apretados que están ahí adentro que no se pueden ni siquiera movilizar, se deben chocar el uno al otro, incluso las visitas también. No me imagino el resto de los pabellones que tienen la misma problemática”, expresó el hombre en diálogo con el programa «El Angel de la Radio» por FM 93.1

Además, aseguró que la sobrepoblación y la falta de agua son parte del mismo inconveniente, debido a que “la cantidad de internos supera a lo que es el establecimiento”, al estar muy lleno el lugar y no tener agua «hay una falta de higiene en este momento”.

“No hay agua por el tema de la infraestructura que tiene una cierta capacidad y está superándola por los casi 160 internos que hay adentro. Es una cantidad enorme, hay más internos acá en Ushuaia que lo que puede haber en Río Grande”, explicó el tío de uno de los presos que se encuentra privado de su libertad.

Al ser consultado por las respuestas de estos reclamos que provienen de los organismos estatales, sostuvo que “lo tapan porque la gente hoy no va a apoyar a un preso”, a la par de que “la realidad dentro de la alcaldía no es como lo pinta la sociedad de que los presos tienen ciertos beneficios, la están pasando mal y eso no se va a reflejar”.

“Además del agua y la infraestructura, faltan insumos y un montón de cosas. Van a poner en los informes que los presos viven de lujo, y no es así. Si no le encuentran la vuelta, va a estallar. Las quejas de los internos comenzaron por problemas con el agua caliente y después empezó la falta. Fueron reiteradas, y aún así no se solucionó el problema”, concluyó.