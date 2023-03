Reclamo por el despido de dos trabajadoras

Al respecto, el secretario General del sindicato de Sutcapra, Walter Quiroga, explicó que la medida se lleva adelante por la mala liquidación de la indemnización que trabajadoras que fueron apartadas de la firma. “A una se le hizo una mala liquidación y a la otra, directamente ni la indemnizaron”.

Los reclamos se iniciaron durante la presente semana en Radio Victoria, el jueves en Rayuela “es una movilización y el objetivo es recorrer todos los servicio de la empresa ‘Sardi Seguridad’ porque que no cumplen con más de 20 puntos” para con los trabajadores. Quiroga asegura que la empresa en cuestión, en relación a la trabajadora despedida y que recibió una errónea liquidación “era una compañera nueva y a la otra compañera que tenía un año de antigüedad, no se la indemnizó”. Asimismo, agregó que en ninguna oportunidad se le envió el telegrama de despido, “directamente se la había querido llamar a la oficina para que firme el despido automáticamente”.

Desde el gremio aseguran que en caso de prescindir de sus servicios, se debe enviar al o la trabajadora, una carta documento o telegrama a su domicilio, para luego poder acceder a la indemnización tal como corresponde.

De no llegarse a un acuerdo por la situación de las dos trabajadoras despedidas, desde Sutcapra confirmaron que la próxima semana se continuará con los reclamos y protestas frente a cada comercio sobre el cual la firma ‘Sardi Seguridad’ presta servicios. “Será en las oficinas de Vialidad Nacional, el comercio Domingo Granja y así sucesivamente hasta que den la cara”.

En relación a los despidos, Quiroga aclaró que desde la firma no se brindó ningún tipo de justificación sobre la medida adoptada, “ellos toman a la gente, la negrean, las maltratan y cuando ya no les servís te echan como perro, no les pagan”. Agregando que “en este caso, una de las trabajadoras reclamando horas extras, que se pagan al cien por ciento. En este caso se las pagaban en negro y por debajo de la hora normal. Ante esta situación, la empresa tomó represión, suspendiéndola, dándole francos no pagos, llevarla a querer cansarla y cuando la compañera les envió un telegrama para saber su objetivo, nunca le dan”.

Explicó que ante este tipo de situaciones, desde la empresa la convocaron para firmar la baja “cuando esto no corresponde”. Quiroga reiteró que su principal reclamo es lograr la correcta indemnización a una de las trabajadoras, en tanto que a la segunda trabajadora, que sea indemnizada tal como corresponde.

Finalmente expresaron que con la empresa Sardi “siempre ha sucedido, desde que Sardi está en la Isla, es la primera empresa de seguridad que está acá, siempre hizo lo que quiso y va a hacer lo que quiere”, concluyó Walter Quiroga.