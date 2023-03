Por nuevas licencias, choferes de taxis quieren debate

Desde el Sindicato de Taxistas, Sebastián Ríos, coincidió que se tiene que hacer un estudio previo, además de “analizar la ordenanza porque más del 70% de las licencias que están otorgadas no las trabajan los permisionarios, porque las alquilan, las han vendido o trabajan 2 o 3 horas por día”.

El debate que se inició en el Concejo Deliberante riograndense por la posible entrega de nuevas licencias para taxis y remis, tiene una nueva postura. Desde el Sindicato de Taxistas, a través de su responsable Sebastián Ríos, señalaron en AIRE LIBRE FM que quieren participar de las reuniones con los ediles. “Estamos analizando este tema que se trata en la comisión del Concejo Deliberante, pero lo seguimos de afuera porque no hemos sido invitados”, sostuvo Ríos quien aclaró que “nosotros representamos a los choferes de taxis y remis”.

Manifestó que “no somos quiénes saldremos a pedir nuevas licencias, pero si entiendo que Río Grande ha crecido muchísimo desde la última entrega de licencias”.

Ríos coincidió que se tiene que hacer un estudio previo, además de “analizar la ordenanza porque más del 70 por ciento de las licencias que están otorgadas no las trabajan los permisionarios, porque las alquilan, las han vendido o trabajan 2 o 3 horas por día”. “Nosotros seguimos este tema con lupa -amplió Ríos-, hace 19 años que estoy en el servicio y te puedo decir quién está o no trabajando. Hay gente que está saliendo a pedir nuevas patentes, pero no está en el sindicato.

Y si entregan, van a tener que consultar al sindicato porque hay gente que tiene unos 20 años como chofer, y ahora hay gente que tiene 4 años en el servicio y están reclamando las nuevas licencias”, apuntó. Por último, el entrevistado en Hora 18 sostuvo que “creo que los nuevos beneficiarios deberían ser por antigüedad. Hay gente que trabaja en una fábrica y ponen uno o dos choferes para trabajar su taxi o remis”, agregando que “las licencias se alquilan o se venden desde siempre, por eso les pedimos a los concejales que nos inviten para opinar en la comisión”, concluyó.