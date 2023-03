Los soldados volvieron a embellecer la Plaza Cívica

La colocación estuvo a cargo del personal de Obras del Municipio de Río Grande y la restauración fue gracias al mismo artista que hace 28 años, las esculpió.

El artista Osvaldo Olgiatti quien hoy tiene 68 años, oriundo de Entre Ríos, creó las emblemáticas esculturas de diversas plazas y paseos de la ciudad, como lo es la Trucha, el monumento a José Luis Cabezas, el Cristo del cementerio, la enfermera que se encuentra frente al hospital Regional Río Grande y el ovejero, entre otros. Hoy, ya jubilado, en su emprendimiento privado, fue convocado por el intendente Martín Perez para reparar los soldados de Malvinas que en horas de la mañana de este miércoles 29 de marzo fueron nuevamente colocados en la nueva plaza Cívica.

En diálogo con este medio, Olgiatti, quien participó de la reubicación de los soldados, recordó que “a las estatuas las hice hace 28 años y en ese momento fueron colocadas en este lugar. Hace un tiempo, las sacaron porque modificaron el paseo y, fue el propio Intendente quien me convocó para restaurarlas, lo que me puso muy contento y me enorgullece porque fue un gran gesto de Martín Perez lo cual agradezco mucho. Hoy las hemos vuelto a colocar en su lugar de origen. Realmente estoy muy feliz”.

Contó que cuando los quitaron, “se rompieron algunas partes de las bases y uno de los brazos de los soldados”. Dijo además que, las estatuas tenían un deterioro natural del paso del tiempo y del poco mantenimiento. En tanto, las Islas Malvinas se destruyeron y tuve que volver a construirlas y ya fueron colocadas en su lugar”.

El escultor que arribó a la isla hace 40 años de la mano de la empresa Techint, reveló que, entre otras cosas, buscó volver a pintarlos con los colores originales. Para ello, combinó y buscó el matiz más parecido a esos colores originales. Creo que lo logramos”, se contentó.

Olgiatti, dijo que su especialidad siempre fueron las esculturas de animales pero nunca había hecho una figura humana. Cuando lo convocaron para esculpir a los soldados, se animó y el trabajo fue bastante bien recibido. “Los soldados fueron mis primeras esculturas de humanos”, dijo y agregó que en ese momento “estaba muy nervioso pero le puse mucho empeño”.

Finalmente el artista, quien participó de la colocación de las esculturas, dijo que sufrió hasta el último momento hasta que finalmente quedaron en su lugar. “Esculpirlos hace 28 años y restaurarlos hoy, me moviliza porque sé lo que representan estos soldados. Estoy muy feliz”.