Llega la XXXIX Vuelta a la Tierra del Fuego

La manija es total. La gran fiesta del motociclismo fueguino está en la casa. La XXXIX Vuelta a la Tierra del Fuego vive esos momentos donde uno no sabe si es adrenalina, ansiedad, nerviosismo o miedo lo que le pasa por el cuerpo.

Los motores empiezan a escucharse en las calles, todos organizan el fin de semana para saber en qué lugar se acoplarán a disfrutar de un show que se hace esperar 365 días, pero cuando llega es lo mejor que nos pudo haber pasado.

Una provincia se paraliza para disfrutar de la tradición. Para vivirlo en familia, con amigos y rodeados de lugares increíbles que nos entrega la isla que nos vio nacer.

Este jueves, cuando se realice la técnica para los objetados y foráneos, pocos podrán dormir tranquilos sabiendo que el viernes comienza todo. Rampa tempranito, clasificatorio luego donde ya se acelera como en carrera debido a que será sumatorio para la General y ya sábado y domingo las dos etapas donde el barro, la lluvia, el viento y el frío darán su campanada de protagonismo.

Escuchar la voz del equipo de Fuego Motor mientras se transita la Ruta Nacional N° 3 esperando que nombren a nuestro piloto. Esperanzarse con algún inconveniente mecánico que permita descontar esos minutos perdidos o disfrutar de la lucha de los gigantes de motos y cuatris que nos deleitan a toda velocidad.

Recordar a un grande como “Titín” Aguilar, con todas las ediciones corridas, le dará un toque especial, disfrutando de cómo el público lo alienta en cada río, paso de barro, trepada, para darle esa energía necesaria cuando el cuerpo ya no quiere más.

Es la Vuelta. Única, diferente.

Salió el Anexo I

Este martes por la noche, el Moto Club Río Grande dio a conocer el Anexo I al Reglamento Particular de la Prueba, que, como destacado, brinda qué sucederá con el Clasificatorio, por primera vez sumatorio a la general: “A quien sea de la partida y no logre completar el Clasificatorio, se le dará el peor tiempo de su categoría + 3 minutos y se engrillará detrás de éste en la clasificación general. De haber más pilotos en dichas condiciones, será de menor a mayor numeración. Asimismo, quien no lo largue y sea de la partida en la 1 Etapa se le dará el peor tiempo de su categoría + 5 minutos y se engrillará detrás de los penalizados con + 3 minutos de su categoría. De haber más pilotos en dichas condiciones, será de menor a mayor numeración”.

También reconfirma los test de alcoholemia, entre otros datos de importancia.

CRONOGRAMA

Viernes 24 de marzo

Hora Actividad

9 a 11 Rampa Simbólica

14 Clasificatorio

Sábado 25 de marzo

Hora Actividad

6:30 Parque Cerrado

8:00 Inicio Primera Etapa

14:30 Final Primera Etapa

Domingo 26 de marzo

Hora Actividad

7:00 Inscripción de Reenganchados

7:30 Parque Cerrado

8:30 Segunda Etapa

16:00 Final Segunda Etapa

21:00 Premiación