La Multisectorial prepara las actividades y esperan respuesta desde el Municipio

Mencionó que “ya se han resuelto algunas actividades” y dijo que se encuentran “viendo y ajustando” todo lo relativo al cronograma previsto para ese día. La idea es arrancar a las 17:30, desde la esquina de San Martín y Espora donde está el mural que recuerda a la docente Angélica Rojas Gutierrez, asesinada durante la última dictadura militar en ese lugar. Luego se marchará por la avenida San Martín y se colocará una baldosa recordando a la niña Marcela Andrade, también asesinada durante la dictadura, frente a la Escuela Nº 2 a la cual concurría. Para finalmente realizar el acto central en la esquina de Mackinlay y Belgrano, donde se encuentra ubicado en Espacio para la Memoria. Vale señalar, además, que después del acto se presentarán artistas locales en una velada que se realizará en el gimnasio de la UOM, ubicado sobre calle Moyano en esta ciudad.

En otro orden, Yolanda Dips fue consultada respecto de la Ordenanza 4035/19, que se refiere al subsidio que debe entregar la Municipalidad de Río Grande para ayudar a solventar estas actividades. En ese sentido, la integrante de la Multisectorial por los Derechos Humanos respondió que “la verdad es que está muy complicado el tema del subsidio, esta es una Ordenanza que se aprobó en el año 2019 y, hasta la fecha, el subsidio nunca se ha pagado”.

Agregó después que “en el año 2020 fuimos a reclamarlo y nos dijeron que la gestión anterior, o sea la intendencia de (Gustavo) Melella los había dejado sin nada de plata y que entonces no nos podían dar nada. En 2021 nos ignoraron olímpicamente, el año pasado mandamos una nota reclamando, pero nunca nos respondieron y ahora volvimos a reunirnos. Cuando les dijimos lo sucedido el año pasado, nos respondieron que ellos entienden que la Ordenanza no está bien hecha y que cualquiera podría presentarse a reclamar el subsidio. El tema es que nunca nos avisaron que ellos habían decidido que no les gustaba la Ordenanza y que habían decidido no entregar el subsidio”.

“Quiero aclarar que el subsidio no fue un pedido nuestro, fue un planteo de los concejales que votaron la Ordenanza”, remarcó. Luego comentó que dicho dinero estaría destinado a solventar gastos de las actividades “que salen de nuestro bolsillo o los solventamos pidiendo colaboraciones”, indicó. Para luego señalar que “ahora dijeron que lo van a pagar, pero nos preocupa porque queda una semana y, por ejemplo, está la velada artística que la están organizando un montón de chicos y chicas jóvenes, a los que todavía no les podemos dar el visto bueno, porque no sabemos si tendremos los fondos para garantizar el sonido”, explicó Dips.

La representante de la Multisectorial, luego repasó el trabajo que vienen realizando “desde hace muchos años”, con el cual lograron visibilizar lo sucedido con fueguinos y fueguinas que fueron desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico, eclesiástico, militar. Destacando que lo hicieron realizando “un trabajo de hormiga, militante, para plantear no solo lo que sucedió durante la última dictadura, sino también los Derechos Humanos en el presente y para adelante, exigiendo que el estado cumpla con lo que le corresponde”, mencionó finalmente Yolanda Dips