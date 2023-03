La Justicia procesó y embargó a quien habría causado un desastre ambiental

Se trata de Jonatan Gerardo Almonacid, quien condujo un tractor “el que – dice la causa – por las condiciones defectuosas que presentaba, habría emitido partículas incandescentes, y de esta manera, prendió fuego la vegetación autóctona de una manera que se tornó incontrolable, el día lunes 9 de enero, a las 18, a la altura del kilómetro 2.992 de la Ruta Nacional Nº 3”.

Tal es que así que se quemaron más de 5.500 ha, según información suministrada por la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes “lo que constituyó el peligro común y concreto exigido por la figura penal”, describió la magistrada.

Asimismo, en su declaración, Almonacid reconoció que el caño de escape del tractor presentaba una fisura, la que el tractorista describió y precisó con detalle sobre cuándo y cómo se habría producido.

De acuerdo al informe emitido por la División Bomberos Río Grande de la Policía, la hipótesis principal indica que un tractor, con el caño de escape dañado circulaba en sentido hacía el aserradero, con una carga de troncos “momentos en el cual el motor comienza a despedir gases calientes y subproductos de la combustión, los cuales tomaron contacto con material combustible dándose comienzo a los focos ígneos ubicados a la vera del camino”.

Este ígneo “se produjo mientras se desarrollaba un gran incendio en la Reserva Corazón de la Isla y que se tornaba dificultoso de contener, a raíz del viento, la sequía y la vegetación que favorecían su crecimiento”, recordó en su resolución la magistrada interviniente.

No obstante, la resolución de la jueza Barrionuevo no se encuentra firme todavía, debido a que fue apelada por el defensor particular, el abogado Facundo Maximiliano Ercole, representante legal de Almonacid.

Es de destacarse que al momento del hecho investigado se encontraba vigente la Ley Provincial 1457 de “Emergencia Ambiental por incendios forestales”, desde su sanción y hasta el 30 de junio de 2024.

La magistrada también dispuso un embargo sobre los bienes del imputado ahora procesado, por la suma de 5 millones de pesos.