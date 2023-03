La Justicia desconoció la fórmula anunciada por el PRO

La jueza electoral interina de la provincia, Mariel Zanini, confirmó que la presentación de proclamación de la candidatura a la gobernación de Héctor Stefani y Paulino Rossi que realizó el lunes el partido PRO, carece de validez por cuanto el interventor de esa fuerza fue separado por decisión de la conducción nacional, y en su lugar se designó a otra persona, con vigencia entre el 10 y el 25 de marzo de este año.

La magistrada explicó que en oportunidad de emitir una sentencia el pasado viernes por la oposición del PRO a la utilización del nombre y los símbolos de la alianza Juntos por el Cambio, se dio vista a la intervención esgrimida por Mariano Gallegos, que estaba presentado en el expediente con la apoderada María Eugenia Chiarvetto.

Cuando el dictamen retorna desde el Ministerio Público Fiscal, se presenta Federico Angellini alegando ser el nuevo interventor del Partido Propuesta Republicana PRO, designado el 10 de marzo y con vigencia hasta el 25 del mismo mes.

Así entonces, en la sentencia, la jueza no hizo lugar a la oposición por el uso del nombre y los demás atributos de identidad planteada por el PRO. E hizo lugar al trámite de Juntos por el Cambio, integrado con las tres agrupaciones, MID, ARI y UCR.

En cuanto a la presentación por parte del ex interventor Mariano Gallegos y la apoderada Dra. Chiarvetto, solicitando la oficialización de la fórmula a gobernador y vicegobernador, Zanini reflejó que “ahí se advierte que sí ya había tenido ahora el nuevo interventor presentado, el señor Angellini. Es así que no se puede dar trámite, se le advirtió que no se puede dar trámite hasta tanto los nuevos representantes pidan esa solicitud”.

La proclamación de candidaturas que hacen los partidos políticos, consiste en solicitar en el tiempo establecido por la ley, la oficialización de las listas en el juzgado. Dentro de los requisitos que tienen que acompañar, está el acta de proclamación de los candidatos del órgano competente del partido político.

Respecto de la fórmula presentada y anunciada públicamente, la jueza admitió que “no pudimos evaluar todos los demás requisitos porque quienes solicitan, quienes hacen ese pedido, ya no tienen mandato vigente”, por lo tanto “no entramos en el otro análisis de fondo, ni tampoco se dio traslado. No se le dio trámite” afirmó con claridad.