Hijas denuncian a su madre por maltrato y amenazas

Magdalena, la mayor, a cargo de sus dos hermanas menores desde hace un año y dos meses, ya hizo tres denuncias policiales en Río Grande y la madre fue excluida del hogar dos veces. La joven tiene custodia por tiempo indeterminado en virtud de violencia física y psicológica que su madre habría ejercido contra ellas, cuando esta quiso traer a la casa a su pareja. Pero las amenazas, de ella y de su pareja, no cesan. “Todo fue empeorando”.

Magdalena, por Radio Fueguina, denunció la compleja situación que se encuentra atravesando víctima de violencia por parte de su madre, estando ella al cuidado de sus dos hermanas menores desde hace un año y dos meses aproximadamente.

La joven relató que tiene custodia de las menores por tiempo indeterminado en virtud de violencia física y psicológica que su madre habría ejercido contra ellas.

En su relato detalló que todo comenzó cuando “mi mamá se puso de pareja con un hombre y lo quiso traer a la casa y nosotras nos interpusimos a eso. Mi mamá se puso violenta, maltrataba a las chicas psicológicamente, no les dejaba que se cocinen ni que coman, les pegaba”.

Ante tal panorama, soportado durante al menos tres meses, fue que formuló la denuncia y en 24 horas el Juez dispuso para a la agresora exclusión del hogar por maltrato.

Luego relató que entre las hermanas “decidimos darle la oportunidad que ella se reintegre a la casa, a poder volver a convivir”. Sin embargo, según consignó, “todo fue empeorando”.

En los cinco días desde su retorno “ejerció violencia contra la nena mayor que tengo a mi cargo y tuvimos que volver a hacer la denuncia”, lo que implicó presentar nuevamente las evidencias, pasar por revisaciones y todo el proceso.

El juez volvió a pedir la exclusión de hogar de la progenitora “y la sacaron del domicilio”, según afirmó.

En un principio, se dispuso incluso una custodia policial en el exterior de la vivienda, pero sólo por cinco días: “cuando volví a pedir, no recibí respuestas, yo supongo que me lo denegaron, sigo en la espera de poder tener una solución porque las amenazas siguen vigentes”.

En ese aspecto, describió la difícil situación que atraviesan en tanto “yo no puedo salir tranquila, no voy a comprar, voy a entrenar con miedo, mis hermanas entrenan a escondidas, tenemos que movilizarnos en remise, lo cual lleva un costo que no puedo afrontar”, describió.

Como ejemplo, la joven destalló que en las últimas semanas al salir de su trabajo “lo tengo al tipo estacionado a dos cuadras de mi casa, nos envenenó los perros. Mi papá tiene miedo también, nosotros tenemos miedo porque nos rompe el auto, nos tira cosas en la casa, nos amenaza que nos va a prender fuego, que nos va a matar, que no durmamos”.

La denunciante conserva un audio donde el sujeto el sábado pasado las habría amenazado.

A raíz de la escalada de violencia y de las sucesivas denuncias ante la comisaría de familia, Magdalena consignó que “yo me cansé de denunciar, la última vez estuve tres horas en la comisaría de Familia para que me tomen la denuncia y no recibí respuesta. Tengo que esperar capaz a que me haga algo”.

“No podemos seguir así viviendo aterradas, somos tres mujeres, yo trabajo, estudio, las nenas entrenan, estudian y por qué tenemos que vivir así” continuó en su relato.

En esta compleja dinámica familiar, las jóvenes cuentan con el apoyo del padre, que a su vez sufre las amenazas de su ex mujer y la pareja de ella.

Finalmente envió un mensaje a las autoridades de la policía y de la justicia, con el desesperado pedido para que se aceleren los trámites en relación con las denuncias: “quiero pedir que se haga algo al respecto, porque si algo les pasa a mis hermanas o a mi papá, yo dejo responsable a quien es la pareja de mi madre, y a mi progenitora y a las autoridades que no están haciendo nada y que están esperando que nos maten”.

*La línea 144 ofrece información, contención y asesoramiento a través de un equipo interdisciplinario. Es gratuita, atiende las 24 horas del día y los 365 días del año.