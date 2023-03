El PJ fueguino impugna a la Diputada Rosana Bertone

A través de una presentación judicial, el apoderado del Partido Justicialista en la Provincia presentó una impugnación para el Frente Unidad Fueguina integrada por el Partido del Trabajo y La Equidad, Encuentro Popular y Crecer Fueguino, que lidera la exgobernadora y actual Diputada Nacional Rosana Bertone. Varios allegados coinciden en que con esta maniobra se está buscando proscribir a la ex gobernadora en próximas elecciones.

Recordemos que las últimas declaraciones de Rosana Bertone, fueron que la determinación de los tres intendentes de acompañar la reelección de Gustavo Melella restringe las posibilidades de unificar posturas en el Partido Justicialista (PJ) y teme que dicha decisión les reste posibilidades electorales a muchos referentes del espacio, incluida ella.

En declaraciones a FM del Pueblo, Bertone aseguró que “nadie me llamó para hablar del tema” y que “aspiro y tengo la esperanza que haya una solución y por, sobre todo, una mirada para quienes pensamos diferente. A lo mejor me equivoco y no la hay y terminamos proscriptos, en una gran proscripción como la de Cristina Fernández de Kirchner. Espero que no haya proscripción”.

“Yo soy muy respetuosa de los tiempos, esto no se le resuelve hasta el último día y lo se por experiencia. Espero pacientemente con la templanza que me caracteriza para no dejarme correr por operaciones y ansiedades”, aseguró sobre su futuro político.

Finalmente, consideró que “si no cambian las cosas, voy a tener que admitir que Gustavo Melella ha destrozado el Partido Justicialista, ha destrozado la Unión Cívica Radical; ha destrozado Juntos por el Cambio y ha sido realmente hábil para llevar adelante una estrategia que perjudica no solo a la política sino al pueblo en su conjunto, sin que nadie diga nada”.