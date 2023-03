Comerciantes de Río Grande juntan firmas contra las ferias y la venta ilegal

Salinas manifestó -en un artículo publicado por el diario Provincia23- que “la idea es demostrar el descontento de los comercios”, y al solucionar el tema de las ferias “ahondar en la venta ilegal como los showrooms y las ventas que no estén debidamente encuadradas», en función de exponer que esto «son causales de perjuicio para los comercios y para el Estado, que deja de percibir tributos”.

“Las normas no son parejas para todos; es decir, no son las mismas exigencias a los comerciantes que a los participantes de las ferias. Y he ahí también los cambios y las variantes en precios; lo que estamos buscando es que las ferias vuelvan a los barrios, que salgan del casco céntrico para no desfavorecer a nadie», planteó Salinas.

Por su parte, Velazco remarcó que junto a otros comerciantes “caímos en la cuenta de cómo bajaban las ventas los sábados”, y agregó que están seguros «de que las ferias son una competencia totalmente desleal, pero hay que tener en cuenta el lugar donde se hacen las ferias y es el Colegio Don Bosco».

«Todo el mundo necesita trabajar, pero entendemos que lo tienen que hacer en otros lugares, por ejemplo en los barrios, donde incluso creemos que les será más redituable a ellos y a nosotros”, señaló.

También resaltaron el hecho de contar con el apoyo de la Cámara de Comercio local en estainiciativa, «lo cual nos da más fuerzas para seguir».