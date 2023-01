Luego de la suspensión deberían volver al trabajo

Luego mencionó “El lunes pasado tuvimos una última audiencia justamente por la conciliación obligatoria pero no nos habían traído ninguna nueva propuesta. En Australtex podemos decir que se normalizó la cuestión de los insumos, por eso en un primer momento no aceptamos las suspensiones. Se entiende las dificultades que tiene el país, pero los que estamos día a día ahí sabemos que no había faltante. Hubo una reducción, pero no para decir que no se podía trabajar”, expresó.

También se refirió a la prórroga del subrégimen de promoción industrial, indicando: “Podemos decir que tenemos cierta incertidumbre, no sabemos si se nos va a extender la prórroga de la 19.640, el personal tenía entendido que se estaba hablando por este tema pero por ahora no tenemos nada concreto. Sabemos que el sindicato ha tenido reuniones con el gobernador el año pasado, que venían trabajando en ello”.

“Entre los tres gremios,-detalló Calisaya-, somos 1000 empleados textiles con la incertidumbre de que se cumpla la prórroga del subrégimen industrial dentro de 10 meses. Esta cantidad de puestos de trabajo es preocupante ya que seguimos sin tener nada garantizado, hay preocupación por parte de los compañeros. Esperamos que se resuelva de la mejor manera”.

“Este tiene que ser un tema no solo importante para el gremio, sino para todos los representantes de la provincia. Tenemos entendido que los gremios ya están realizando reuniones por el tema de la 19.640”, finalizó diciendo el delegado de Australtex.

