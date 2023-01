El STJ resolvió que el juez de Tolhuin se haga cargo de investigar el incendio

Los Ministros de la Corte Provincial que se encuentran durante la feria resolvieron el incidente de excusación que se había formado en torno a la investigación del incendio forestal en el “Corazón de la Isla”.

Los jueces María del Carmen Battaini, Ernesto Löffler y Gonzalo Sagastume emitieron una resolución mediante la cual señalaron que el juez José Pellegrino de Tolhuin es quien debe investigar el incendio forestal en la Reserva Corazón de la Isla. Los argumentos del juez de competencia ampliada no fueron compartidos por los ministros de la Corte fueguina y dispusieron que sea el magistrado tolhuinense el que se haga cargo de la investigación.

Hay que recordar que Pellegrino se había excusado de seguir actuando en la causa debido a que una de las medidas que se debía llevar adelante era en un predio donde reside una persona que había sido cliente suya cuando él se desempeñaba como abogado. Por esto había enviado el expediente a Río Grande, al juez Sahade quien rechazó dicho argumento y la causa terminó en el Superior Tribunal.

En las últimas horas los ministros de la Corte fueguina, emitieron sus puntos de vista y dispusieron que sea Pellegrino quien se haga cargo de la investigación. Por lo que la causa deberá volver al Juzgado de Competencia Ampliada de Tolhuin, a su cargo, para que avance con la investigación que lleven a la identificación de los autores del incendio.

Vale señalar que el incendio se originó el pasado 30 de noviembre y consumió, según las primeras estimaciones, entre 8 y 10 mil hectáreas de bosque nativo. Pese al tiempo transcurridos en materia investigativa no se han registrado novedades de relevancia.

“Incendio contenido”

Por su parte el director Provincial de Manejo del Fuego, Pablo Paredes, se refirió a la situación actual del incendio en la Reserva Corazón de la Isla y confirmó que se mantiene contenido. Asimismo, informó que los brigadistas provinciales continúan trabajando con apoyo de los aviones hidrantes y helicópteros para evitar nuevos eventos.

“Seguimos trabajando en la zona. Hoy podemos decir que el incendio sigue contenido, no ha tenido avance en ninguna de las direcciones”, indicó.

Asimismo, expresó que “las tareas están siendo muy efectivas, el clima ha colaborado también. La lluvia de estos últimos días ha ayudado al trabajo que realizan los combatientes”.

“A pesar de esto hay que seguir atentos. Las condiciones de sequía no se han modificado y es muy importante mantener las medidas de prevención como no hacer fuego”, subrayó.

En relación a las tareas que se llevan adelante en la zona, Paredes comunicó que “como el ígneo está circunscripto, nuestro personal está recorriendo la totalidad del perímetro para afianzar metro a metro las tareas para evitar que se produzca un reinicio. Por suerte hasta el momento gracias a los trabajos que se realizaron no hemos tenido nuevas situaciones”.

Finalmente, Paredes explicó respecto al personal y recursos que se mantienen activos en la zona que “el organigrama de una emergencia de estas características va siempre fluctuando, se puede agrandar o achicar de acuerdo a la situación y necesidad del momento. En este caso hace más de una semana que no crece el perímetro, por lo que podemos realizar las tareas necesarias con el personal y equipamiento disponible en la provincia”.