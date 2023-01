Desesperado pedido de una trabajadora abandonada por Sancor Salud

El reclamo, según comentó, estuvo relacionado con que viene desde el pasado mes de agosto “peleando con esta prepaga porque cuando voy a una consulta normal, como la que se hacen todas las mujeres, me detectaron un cáncer de mama. Como primer medida no me autorizaron una biopsia, para determinar si era y que tipo de cáncer era”, relató.

Luego señaló que “desde entonces, vengo peleando con la obra social y no me dan ninguna explicación. Por ahí me autorizan un estudio y me cubren solamente el 15%, no me explican por qué, no tengo respuestas, hacen oídos sordos y tuve que recurrir a una abogada”, relató. Dijo que hicieron una presentación y “también hicieron oídos sordos, hice una Carta Documento y lo mismo, por eso estuve obligada a presentar un amparo que resultó favorable para mí, pero también hicieron oídos sordos”, relató.

La mujer señaló que la semana pasada se hizo una tomografía “donde se ven las consecuencias del no tratamiento a tiempo del cáncer de mama que tengo, porque en un principio el médico me dijo que era chiquito, pero resulta ser que ahora tiene un diámetro mucho mayor al que tenía al principio”.

Por ese motivo señaló que decidió “escrachar a esta prepaga, porque incluso sé que no soy la única con este tipo de problema, incluso tengo un compañero de trabajo que está en la misma situación”, expresó. Evangelina Portillo estuvo acompañada por trabajadores metalúrgicos y delegados de la UOM que son compañeros de su esposo, y aseguró que seguirá con los reclamos “hasta que me den una respuesta”, pidiendo por último la intervención “de algún político o de las autoridades del Gobierno”, para que la ayuden a destrabar la situación.