Colecta para el abuelo que perdió todo en un incendio

Emiliano Gamin perdió no solo sus pertenencias, sino también sus herramientas de trabajo. Su hija, Yesi, dialogó con ((la 97)) Radio Fueguina e hizo un llamado a la solidaridad. «Él trabajaba de carpintero, la casa estaba llena de madera y por eso los bomberos no pudieron salvar nada». A los vecinos que deseen colaborar con Emiliano Gamin, pueden hacerlo mediante donaciones al siguiente alias: Pajaro.Suerte. Nieve.

«A mi papá pudieron sacarlo los vecinos, no sabemos cómo comenzó, aunque se comentaba que pudo haber sido un desperfecto eléctrico pero todavía no lo sabemos con certeza», señaló además, y destacó: «Él trabajaba de carpintero, la casa estaba llena de madera y por eso los bomberos no pudieron salvar nada».

«Fue terrible cómo se expandió todo, los bomberos no daban a basto», añadió, y comentó que el fuego también provocó la muerte de varias mascotas que vivían en el predio afectado.

«Mi papá en este momento va a vivir conmigo en mi casa, está muy triste, son muchos años de sacrificio y de estar ahí, es la casa que construyó con mi mamá… él es jubilado pero no le alcanza por lo que seguía trabajando y hoy perdió sus herramientas de trabajo», comentó.