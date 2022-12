Recomendaciones para salir de la isla

De cara al fin de semana largo que se avecina, y la proximidad de las vacaciones de verano, la delegada de Migraciones de Tierra del Fuego en Ushuaia, Agustina Cardozo, recordó las principales recomendaciones sobre documentación y requisitos necesarios para trasponer los pasos fronterizos de San Sebastián, en la isla Grande, y Monte Aymond e Integración Austral, en el continente.

Por FM Master’s, la funcionaria resaltó como lo fundamental la documentación para la salida de menores de edad, especialmente si no viajan con ambos progenitores. “Si viajas con chicos o chicas, son los permisos de salida, si no viajas con los dos adultos responsables declarados”. Resaltó que siempre, en cualquier caso, “se necesita la partida de nacimiento y, lo fundamental, que no esté plastificada, si lo está, no se va a poder cruzar en ese caso”. Por supuesto también es necesario el DNI o pasaporte.

Un detalle que Cardozo no pasó por alto, fue el del permiso que solo sirve para salir de la provincia por nuestros dos pasos, Integración Austral y San Sebastián. “Luego, si quieren salir por otro paso fronterizo, no lo van a poder hacer con ese permiso” advirtió.

Los pasos de San Sebastián, tanto argentino como chileno, funcionan durante las 24 horas. En cambio, el de Integración Austral, solo trabaja de 8 a 00.

En cuanto a los permisos de salida de menores de edad, informó que se lo puede tramitar tanto en Migraciones como en la policía provincial o en alguna escribanía. Aunque no tienen los mismos alcances. Por ejemplo, el de la repartición nacional se realiza una sola vez y sirve hasta que cumple la mayoría de edad, al contrario que en los otros dos casos, en que solo tienen vigencia para el viaje inminente.

“Son tres opciones, el que se hace en dos horas, en 48 horas o en diez días, todos tienen un diferente valor según la celeridad” informó. Los costos son de $9500; $7500; y $4500, respectivamente. En todos los casos el trámite Es presencial en la oficina de Migraciones, donde se imprime una boleta de pago del Banco Nación, donde se paga y luego se regresa para concluir el trámite.

Otro detalle a tener en cuenta: Si en el DNI del menor figuran los nombres de los padres, sería suficiente certificación. Pero, en base a la experiencia de cada año, “para todos es más fácil que se aseguren y lleven la partida de nacimiento” recomendó al respecto.

Sin dudarlo, consignó que el principal problema que se presenta en los pasos fronterizos, por lejos, es el del permiso de salida de chicos y chicas. También sucede con cierta frecuencia que, al regreso, alguna persona extravió el DNI en sus vacaciones, lo que deriva en un trámite especial para ingresar, siempre que tenga su domicilio registrado en la provincia.

Finalmente pidió paciencia para el fin de semana largo, “el paso está funcionando rápido y ágil, la gente cruza bien, pero hay que tener en cuenta que el trabajo de los y las inspectoras es chequear toda la información para asegurarse que salgan en las mejores condiciones”. En tal sentido, definió que, para Migraciones, “nuestra prioridad es cuidar a los chicos y a las chicas, vamos a revisar la documentación, vamos a mirar adentro del coche, puede ser que le hagan algunas preguntas. Pero el paso está súper agilizado, es un ratito” concluyó Agustina Cardozo.