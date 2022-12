Nuevas jubilaciones en suspenso hasta marzo

Mientras dure la feria previsional, la Caja de jubilaciones se abocará a trabajar en la reglamentación del nuevo régimen, por lo hasta el martes 28 de febrero de 2023 no se iniciarán nuevos trámites, salvo aquellos de urgencia, tales como pensiones o jubilaciones por incapacidad. Así lo indicó el Presidente de la Caja de Previsión Social de la Provincia.

Carlos Iommi indicó que la feria previsional que inició el pasado lunes 12 y se extenderá hasta el 28 de febrero “fue acordada en Directorio, considerando que la Caja es uno de los organismos con menor cantidad de personal dentro de la administración pública y que, en la temporada vacacional, la planta se reduce al 50%, a lo que se suma la necesidad de trabajar en la reglamentación e implementación de la nueva ley, adecuando el organismo a sus requerimientos”.

Destacó que “la implementación de la nueva ley es un trabajo arduo que demandará tiempo y recurso humano, y esta feria previsional nos va a permitir trabajar de manera ordenada en beneficio de nuestros actuales y futuros jubilados y pensionados”.

El funcionario señaló que “no es que nos vamos todos de vacaciones y cerramos la oficina, porque para algunos casos se fija la posibilidad de seguirlos atendiendo”, y que también “vamos a trabajar internamente con el tema del proceso de la reglamentación que le vamos a solicitar al Ejecutivo”.

Iommi explicó que “la ley establece los plazos para que el Ejecutivo adecúe los decretos reglamentarios, previas recomendaciones de la Caja”, al tiempo que agregó que “es en este contexto que estamos analizando el procedimiento a seguir para el recálculo de los haberes de las personas que accedieron al beneficio desde el 2016 a la fecha, en base a lo que plantea la nueva ley, contemplando la gran cantidad de beneficiarios de la Caja que se verían impactados, a lo que se le suman otros aspectos que son abordados en la nueva norma y que deberán ser trabajados por las áreas técnicas del organismo”.

Señaló que durante la feria no se van a iniciar trámites nuevos “hasta que no esté la reglamentación, ya que no vamos a saber si reúne o no reúne las condiciones” a excepción de urgencias tales como trámites de pensión, jubilación por invalidez, supervivencia, reconocimientos de servicios con fundada urgencia, mandas judiciales o presentación de documentación para el cobro de haberes. Para ello los beneficiarios y beneficiarias podrán contactarse en los horarios de 8:15 a 13:15 de lunes a viernes.

Recordó que la ley fija al Ejecutivo “un plazo mínimo de 180 días para que trabaje en la reglamentación e implementación, por eso, y como ya se hizo en anteriores oportunidades cuando hubo modificaciones a la ley, el Directorio tomó este antecedente normativo que nos permitió disponer de esta nueva feria, teniendo en cuenta que a partir de la presente ley, lo que se ha logrado es recomponer determinadas situaciones e inequidades».