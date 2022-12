Lo que nadie sabe del IFE 5 ANSES: qué provincias cobraron más bonos contra la indigencia y cuánto dinero se invirtió

Desde el Ejecutivo aún no informaron hasta cuándo seguirá abierta la inscripción. No obstante, extraoficialmente, fuentes del Gobierno aseguraron que hay una fecha límite que tiene que ver con el cierre de liquidación para la segunda cuota del IFE 5 de ANSES. De momento, en medio de las sumas que se abonan por fin de año, no se resolvió el cronograma para la segunda etapa de pagos, pero anticipan desde el Ejecutivo que no estaría lejano.