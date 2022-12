La sentencia sobre Cristina Kirchner: militantes anticipan movilización

Varios referentes del Frente de Todos lanzaron duras advertencias si el fallo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini es desfavorable. La primera reacción se escuchó de un dirigente gremial porteño, quien fue fuertemente cuestionado por las oposición. El titular de ATE Capital, Daniel Catalano, alertó que «si la tocan a Cristina, pararan el Estado». «Les trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de #Lawfare y persecución política», escribió en las redes sociales.

Se planifica un nuevo acto multitudinario

A pocos días de la fecha de la sentencia, se replican las muestras de apoyo del kirchnerismo duro ante un fallo condenatorio. La Fiscalía pidió 12 años de prisión e inhabilitación de cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y malversación de fondos públicos.

La Cámpora no expresó públicamente si se movilizará el día de la sentencia. Por estas horas hay un impasse en el debate interno sobre cómo reaccionar a la condena. «No hay prevista una movilización, aunque podría cambiarse la decisión«, aseguraron desde el cristinismo. La resolución es que no se manifiesten, pero «puede hacer una contraorden». «A último momento pueden decir: Sí marcha», aclararon las fuentes consultadas.

El análisis que hacen en el kirchnerismo es que «si se moviliza, hay que hacerlo fuerte, lo que implica mucho esfuerzo». Hace apenas dos semanas hubo una gran convocatoria en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata para el Día de la Militancia, donde la única oradora fue Cristina Kirchner.

Otras de las opciones es que el repudio al fallo judicial pueda expresarse en el acto que se convocará el 10 de diciembre en el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos. Aún no hay un escenario elegido. El año pasado se realizó en la Plaza de Mayo junto al presidente Alberto Fernández.

Las reacciones del kirchnerismo

El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, apuntó hacia «una intromisión del gobierno de Cambiemos en el Poder Judicial hecha para generar impunidad». En una conferencia tras la reunión de gabinete, el funcionario señaló que «la persecución sobre Cristina Fernández de Kirchner no tiene que ver con delitos del código penal sino que es una persecución que tiene que ver con el código electoral».

Por su parte, el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, reconoció que no descartan «una movilización el 6 de diciembre». «Hay reacciones instintivas de la población. Que yo sepa no la están organizando. Yo siempre creo que las movilizaciones son la mejor forma de expresión», deslizó el legislador en declaraciones radiales.

El exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, respaldó también a la vicepresidenta con una frase que estuvo en el discurso final donde Cristina habló de «un pelotón de fusilamiento». «El pelotón de fusilamiento es mejor, porque allí todos los integrantes tienen armas de fogueo y nadie sabe quién disparó la bala mortal», expresó el ex magistrado.

Una de las posturas más duras fue del referente social, Luis D’Elia, que planteó la polémica idea de cortar las rutas en caso de una condena contra la vicepresidenta. «Acá hay que hacer cortes para terminar con el lawfare y la cooptación del Poder Judicial, que en nuestro país está al servicio de intereses foráneos y que nada tienen que ver con la independencia judicial», salió en defensa de la ex presidenta.

El llamado a una pueblada

En el mismo tenor y a la espera de la sentencia, el juez Juan Ramos Padilla llamó a «una pueblada en Comodoro Py». «Si luego de conocerse el veredicto, no hacemos una pueblada a Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor. También habremos dejar pasar un momento histórico. Basta», posteó en las redes sociales.

Por ahora estas expresiones se manifiestan en forma individual. Nadie impedirá una manifestación espontánea como sucedió cuando se conoció el pedido de condena de 12 años de cárcel. Las organizaciones sociales y los sindicatos tampoco definieron alguna manifestación de apoyo. Los preparativos para manifestarse contra una condena judicial comenzaron a expresarse desde distintos sectores, pero la consigna de La Cámpora y el PJ bonaerense es esperar y luego definir.