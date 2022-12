Esta mujer fue identificada como Florencia Eliana Mansilla, ahora detenida a disposición de la jueza, Dra. Cecilia Cataldo.

La imputada publicó en sus redes sociales material audiovisual donde se la observa su mano con sangre e intenta salir de la casa en calle Punta Popper 363, propiedad de Alexis Baciocchi.

Mansilla cuenta que asesinó a este hombre porque sufría acosos de su parte permanentemente y dijo que solo quería asustarlo, su intención nunca fue matarlo, pero si quería hacerlo sufrir por lo que terminó dándole varias puñaladas.

Contó que ayer domingo habló con el para ir a verlo y fue hasta la casa donde le dijo que quería matarlo porque este no la dejaba tranquila. “Discutimos y lo apuñale, no sé cuantas veces”, relató Mansilla, quien agregó “entendí que nadie más me va a volver a tocar”.

Ahora la Justicia buscando determinar si esto se trata de un acto planificado ya que se observa como la mujer se chupa los dedos manchados con sangre al mismo momento que se graba.

Cabe mencionar que la persona detenida tiene historial por intervenciones judiciales por situaciones de consumo, además la Justicia le quitó menores que tenía a su cargo.