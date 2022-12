Informe pericial complica la situación procesal de la imputada

El informe del perito psiquiátrico aportado a la causa, señala que Florencia Mansilla “comprendió la criminalidad de sus actos”, lo que descartaría la posibilidad de declararla inimputable por el asesinato de Alexis Baciocchi, cometido la noche del domingo 18 de diciembre, en una vivienda del Barrio Malvinas Argentinas, en Río Grande.

En tanto, el resultado de la autopsia confirmó que el ataque provocado con un cuchillo, fue por la espalda, donde se contabilizaron un total de 8 puñaladas que fueron provocadas por la mujer, que confesó el hecho a través de un video que publicó en las redes sociales, donde expresó: “Discutimos y lo apuñale, no sé cuántas veces, porque se movía mucho. Todo el tiempo se movía, no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra. En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida…”

A Florencia Mansilla le fue otorgado el beneficio de la excarcelación y está internada en el área de Salud Mental del Hospital Regional Río Grande, decisión adoptada por el Juzgado de Familia y Minoridad, en función a que los peritos psiquiatras consideraron que “confiere un peligro para sí misma y para terceros”.

Sobre la medida de dejarla en libertad, la fiscal Laura Urquiza explicó porqué no se opuso al pedido que hizo el defensor oficial Alejandro Naccaratto. En declaraciones a Info 3 Noticias, la funcionaria judicial dijo que “el punto que creo más importante y que se debe resaltar es el contexto y la perspectiva de género; hay que evaluar, no solo en este caso, sino en todos”

Urquiza puntualizó que “la perspectiva de género y la mirada de género en una investigación se debe realizar, no solo cuando el género es femenino, también en su forma más amplia, cuando es víctima, sino que también, se debe llevar a cabo cuando el género femenino es imputado”.

La Fiscal expresó: “Cada caso es particular, no quiere decir que porque sea mujer va a quedar en libertad, se tuvo en cuenta en principio eso, y no hay ningún riesgo procesal, no hay antecedentes, no tiene detenciones anteriores, la escena del crimen estaba. Todo lo que tiene que ver con el homicidio, la escena no estaba alterada en absoluto”.

La Fiscal además precisó que en el caso puntual de Florencia Mansilla “hay una situación de vulnerabilidad y hay que atenderla que también va a ser parte de la investigación y ella venía con una situación conocida, que salió en redes. Y ameritaba un análisis de profesionales que ella necesita un tratamiento”.

Para finalizar, la Dra. Urquiza aclaró que “haberla dejado en libertad, no quiere decir que por su problema de salud vaya a ser inimputable. La excarcelación no implica que no vaya a avanzar en un futuro juicio. En su momento se tendrá que ver si va a juicio o no”.

Inhumación de los restos

Este lunes la familia de Alexis Baciocchi comenzó con la despedida de sus restos mortales, a través de un sepelio que se desarrolló en horas de la tarde y que continuarán este martes, en la Sala Velatoria de la Cooperativa Eléctrica, hasta que a las 15:00 horas se proceda al traslado del féretro a su ultima morada, en el Cementerio Municipal de Río Grande.