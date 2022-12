Luego mencionó que “lo bueno, para nosotros, es que Blanconieve empezó a trabajar a partir del lunes así que, dentro de todo, hasta fin de año estamos tranquilos pero después no sabemos”, advirtió. Igualmente, Vidal señaló que continúan los inconvenientes para disponer de divisas extranjeras para conseguir los insumos necesarios para producir porque “no hay dólares y entonces todo se atrasa mucho, porque si no los autorizan no tienen los dólares necesarios para traer los insumos; pero dentro de todo se sigue trabajando”, remarcó.

Respecto del vencimiento de la prórroga del Subrégimen de Promoción Industrial para el sector, la titular del SOIVA recordó que “hasta diciembre de 2023 tienen la Ley los textiles y la verdad es que nos hemos quedado solos, igualmente seguimos insistiendo y hemos tenido una reunión con el gobernador (Gustavo Melella), dónde él nos dijo que iba a tratar de concretar una reunión con (el ministro de Economía Sergio) Massa, con gente de Producción e Industria de Buenos Aires, pero estamos esperando”.

“La verdad es que nos preocupa y mucho, porque se está acercando 2023 y no tenemos novedades de nada, porque lo cierto es que tampoco hay nada claro que diga que se nos va a prorrogar por uno, dos o cinco años; no tenemos nada y prácticamente estamos afuera”, insistió Silvia Vidal. La representante de trabajadores y trabajadoras de las empresas del vestido afirmó que la situación afecta “a tres gremios, SETIA, AOT y nosotros, por esto desde el principio estamos unidos en esto”, aseveró.

Vidal igualmente se quejó porque “en esto, hasta ahora estamos solos peleando, porque hasta el momento no hemos tenido apoyo ni han salido a hablar para que esta prórroga sea para nosotros también, porque nos han dejado afuera. Hasta 2023 la gente tiene trabajo, pero después no sabemos”, indicó la secretaria General. Después remarcó que “ahora estamos esperando que el gobernador nos dé una respuesta, esperamos que sea en este año, todavía nos queda un mes para poder gestionar y vamos a seguir porque nos preocupan los puestos de trabajo”, señaló.

La representante gremial también mencionó que los empresarios, por su parte, también están intentando gestionar una extensión de la acotada prórroga que tienen y por eso dijo que “están tratando de gestionar reuniones, las Cámaras han tenido alguna que otra reunión, pero hasta el momento no se define nada y no hay respuestas positivas por parte del Gobierno nacional. Por eso tiene que haber una definición, en lo que queda del año o al inicio del año que viene. Las fábricas textiles están desde el principio de la Ley 19640, son las más antiguas en la Isla, entonces me parece que no es justo quedar afuera porque somos muchos trabajadores que quedaríamos afuera”, concluyó la secretaria General del SOIVA.