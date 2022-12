De 13 juicios programados para 2023, 11 serán por abusos sexuales

El primero de los juicios con que se abre el año será el 3 de febrero, contra Carlos Alberto Canalicchio detenido desde junio por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves agravadas, daños y amenazas” en relación a dos violentos episodios contra su pareja, el último cuando era ya su ex pareja y la encerró en una vivienda de Chacra XIII por dos días.

El otro caso con detenido va a juicio el 11 de abril y es el de Agustín Carnevalini, detenido en relación a una denuncia de su pareja por “abuso sexual” y “lesiones leves agravadas” en dos episodios.

El resto de los juicios responden todos a casos de abusos sexuales; el 14 de febrero a P.C.J. por abusos múltiples corrupción de menores y suministro de material pornográfico a una menor de su entorno; el 27 de febrero Jonatan Benítez por abuso sexual gravemente ultrajante, el 8 de marzo Beto Velázquez por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, el 17 de marzo a Sebastián Orlando Cazuza por abuso sexual agravado por acceso carnal, el 29 de marzo Héctor Raúl Torres por abusos sexuales simples y agravados, el 20 de abril Misael Jeremías Andino por abuso sexual con acceso carnal reiterado, el 16 de mayo Juan José Videla por abuso sexual gravemente ultrajante, el 24 de octubre Lisandro Ernesto Díaz por abuso sexual con acceso carnal, el 2 de noviembre a Jorge Martín Toledo por abuso sexual con acceso carnal y grooming y el 13 de noviembre a Julio César Ramírez por abuso sexual con acceso carnal, rapto y privación ilegítima de la libertad.

Estafadores a juicio

El único caso que no responde a casos de Violencia de Género o delitos contra la integridad sexual; va a juicio el 2 de mayo y es una causa por numerosas estafas, que tiene como imputada a Susana del Carmen Ancalipe y su ex pareja Carlos Pérez, quienes fueron procesados por cerca de una docena de estafas desde el año 2011 cuando había montado una inmobiliaria ficticia y vendía propiedades que no eran suyas así como tomaban señas por alquileres.

El caso es de larga data por que la mujer estuvo prófuga hasta que fue extraditada en 2015 a la provincia, y luego de ello propuso una probation en la que resarció a 3 de los damnificados. Luego incumplió el resarcimiento hacia los demás, por lo que la probation fue revocada y ahora la pareja irá a juicio oral en mayo.

Los principales casos del 2022

El Tribunal asimismo ya reservó fechas para un número casi igual de juicios que llegan con detenidos; siendo los hechos más relevantes del 2022 como el femicidio de la Dra. Accetti en Tolhuin para mayo, o los detenidos del doble crimen y sus causas anexas en Río Grande, estimados entre septiembre u octubre.

Estas causas debido a su complejidad llevan un trámite en instrucción más lento y se aguarda aún su elevación a juicio.