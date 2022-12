Cuáles son los trámites necesarios para viajar con las mascotas

“Las condiciones a cumplir para viajar al extranjero las pone cada país, y tienen potestad de hacerlo, por eso es necesario conocerlas bien antes de emprender el viaje. Para esto, el organismo ofrece un buscador en su página Web para saber cuáles son según cada país”, explica Mariela Monterubbianesi, coordinadora General de Operaciones Cuarentenarias del Senasa, y agrega que para salir del país cada animal deberá contar con una serie de certificados que deberá abonar.

En el caso quienes realicen vuelos de cabotaje deberán cumplir con requisitos menores y los visitantes que lleguen desde otros países tendrán que atender “a las medidas que adopta la Argentina para la protección de la salud pública y su estatus fitozoosanitario a través de su Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria”, informa el Senasa, con el objetivo de prevenir el ingreso de enfermedades que puedan afectar a otros animales o personas dentro de sus fronteras.

Requisitos para salir de Argentina

El documento imprescindible para salir del país con un animal domestico es el Certificado Veterinario Internacional (CVI), que lleva la firma y sello del organismo, luego de haber sido autorizado por un veterinario oficial matriculado. Esta documentación es la que permite que el perro o el gato pueda trasladarse hacia otro país.

Para hacerlo de manera efectiva, el trámite se inicia en la Web del Senasa (www.argentina.gob.ar/servicio/solicitud-de-traslado-de-perros-gatos-y-mascotas-no-tradicionales), luego se saca un turno para seguirlo de manera presencial en algunas de las oficinas. Una vez que el turno fue otorgado, se debe llevar al animal a un veterinario para que se le realice un chequeo general y los certificados de buena salud y de desparasitación. Dentro de los diez días de emitidos se debe presentar en el Senasa para completar el trámite.

El día del viaje, debe llevar el CVI junto al Certificado de Vacuna Antirrábica original, esto significa que se haya aplicado en un centro público o privado, por un veterinario matriculado.

Todos los pasajeros que se trasladen al exterior con su animales desde el Aeropuerto de Ezeiza – Aeroparque deben dirigirse antes del check-in a la oficina del Senasa para que se le emita el permiso de embarque de mascotas (de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00).

Requisitos para viajar por el interior del país

Quienes se movilicen por Argentina no tendrán las exigencias de quienes salen del país, pero sí deberán cumplir algunas. “A quienes realicen vuelos de cabotaje se le solicitará el certificado veterinario de buena salud y el Certificado de Vacunación Antirrábica, más que nada para evitar cualquier problema y para que pueda embarcar de forma saludable”, dice Monterubbianesi. Ambos certificados no deber exceder, como máximo, los 10 días de antigüedad a la fecha del vuelo.

Al igual que en el caso de viajes internacionales, también deberá estar desparasitado interna y externamente; y eso debe ser constatado por el veterinario. Todos esos certificados deberán ser presentados ante la compañía aérea antes de abordar el vuelo, al que deben arribar de manera obligatoria en una caja transportadora acorde a su peso y tamaño.

Aquellos que hagan el viaje en auto no tendrá las exigencias de un aeropuerto, pero sí se les recomienda llevar a su animal a la consulta veterinaria que certifique que está en condiciones de ser trasladado. En este caso también se aconseja llevarlo en una trasportadora o con dispositivos que se abrochan al cinturón de seguridad.

En caso de que se trate del primer viaje del animal, se recomienda no esperar a último momento para subirlo al vehículo sino comenzar a acostumbrarlo con tiempo para ver cómo viaja y si se muestra muy ansioso consultar con su veterinario. Es importante evitar los golpes de calor y nunca dejarlos adentro del auto estacionado.

Los requisitos para ingresar con animales al país

Quienes regresen con sus animales o sean visitantes extranjeros, deberá arribar con el CVI emitido, firmado y sellado por la autoridad veterinaria del país de origen (o desde el que llega) o del Pasaporte deicial vigente del animal (con la validación de la autoridad sanitaria en el país de origen). En este caso también es necesario tener el Certificado de Salud, la vacunación contra la rabia (vigente) y de desparasitación (interna y externa). Los pasaportes que no tengan la validación por parte de esa autoridad oficial no serán aceptados para el ingreso al país.

Ambas documentaciones tienen una validez de 60 días para ingresar a la Argentina, en tanto la vacuna antirrábica esté vigente al día del ingreso. Además, debe estar escrito en español y no se requiere “Permiso de importación”.

En caso de que los certificados estén mal confeccionados o presenten errores como, por ejemplo, si falta el sello de la autoridad veterinaria del país de origen, no está traducido al español o está vencido, no será válido para ingresar al país.

En cualquiera de estos casos, el Senasa podrá adoptar las medidas sanitarias que considere apropiadas “para salvaguardar su condición zoosanitaria”.

REQUISITOS EN TIERRA DEL FUEGO

VIA ÁEREA

Para poder realizar viajes vía aérea con mascotas contactarse previamente con su aerolínea para consultar por posibilidad y disponibilidad.

CERTIFICADO DE BUENA SALUD Y DE VACUNACION ANTIRRABICA avalado por el Colegio Médico Veterinario. Para viajes aéreos desde Tierra del Fuego a otras provincias argentinas NO se realizan tramites en SENASA.

VIA TERRESTRE

Transito por chile (Argentina-Chile-Argentina) – Permanencia o destino final Chile:

-Certificado Original de buena salud y fotocopia (mínimo 10 días de antelación antes de viajar).

-Certificado de desparasitación interna y externa, con aclaración de negativo en síntomas de Leishmaniasis (mínimo 15 días de antelación).

-Original y fotocopia del certificado de vacuna antirrábica vigente (mínimo 30 días de antelación y es válido el certificado que otorga el veterinario de zoonosis).

-Fotocopia del DNI del acompañante u/o responsable de la mascota (pasaporte del propietario que viaje con la mascota).

Asimismo, recuerdan que accediendo a www.senasa.gob.ar y comenzando a cargar los datos correspondientes en el INICIO DE TRAMITE/REGISTRARSE, podrán acceder a importantes descuentos. Hoy en día, se maneja un único arancel que es de $4.433 por mascota y el mismo se abona con débito o crédito en la oficina.

En caso de abonar en efectivo, se les dará una boleta para que el monto correspondiente se pueda abonar mediante un Rapipago, Pago Fácil o Mercado Pago.

De igual forma, recuerdan que solo se estarán brindado un total de 25 turnos diarios y se recomienda asistir al mismo 8 días antes de emprender el viaje. Consultas por otros países y especies llamar a la deicina Local SENASA más cercana: deicina Senasa Río Grande Dirección: Arteche 805 (9420) Teléfono: (02964) 431063 E-mail: rgrande@senasa.gob.ar deicina Senasa Ushuaia Dirección: Ricardo Guiraldes 535 (9410) Teléfono: (02901) 423512 E-mail: ushuaia@senasa.gob.ar