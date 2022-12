Comerciantes cuestionaron el feriado y el bono de fin de año

La presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia y vicepresidenta de la CAME, Claudia Fernández, expresó su desacuerdo con la decisión del gobierno nacional de decretar este martes feriado en todo el país en adhesión a la celebración por la obtención del campeonato mundial de fútbol.

Fernández reprochó que, tratándose de un feriado nacional que aplica para todas las leyes laborales, sin que ningún gobernador tenga la posibilidad de adherir o no, “lo que hicimos fue informar a todos los socios que el que decida abrir, debe pagar la jornada al doble”.

Según su apreciación, un 80% de los comercios de la ciudad decidieron abrir durante la jornada de martes, y explicó esa realidad en la necesidad que tienen los comerciantes de vender, para poder afrontar el pago de salarios, más el bono dispuesto en la Nación también.

“Nuestros socios necesitan trabajar” conceptualizó Fernández frente a una medida a la que consideró totalmente inconveniente. “Venimos con cinco meses consecutivos de caídas en ventas, el comercio no está en su mejor momento ni en su esplendor, tenemos problemas de abastecimiento, estamos muy complicados con ropa de invierno, térmica, zapatos” enumeró haciendo hincapié en el rubro que maneja.

Ya no como directiva de la Cámara, sino estrictamente a título personal, Claudia Fernández manifestó: “adhiero a lo que puso Esteban Bullrich (PRO) en su Twitter, creo que es el resumen de todo, creo que no entendimos nada. Esta selección nos demostró objetivos claros, trabajo en equipo, responsabilidad, nadie es más que nadie, lo único que se hizo fue trabajar por el objetivo. Si no nos ponemos esto en la cabeza, Argentina no va a poder salir”.

Con respecto a la caída en ventas y el difícil momento que parece estar atravesando el comercio local, la explicó en “un cúmulo de acciones que no condicen con la situación del comercio”. Habló de que la gente “ha perdido su capacidad de ahorro y económica” puntualizando en las tarjetas de crédito cuyo límite los bancos se niegan a actualizar “porque ya tienen una alta tasa de morosidad y creen que aumentando ese límite de compra se va a incrementar esa morosidad”.

Fernández puso en duda la efectividad de planes nacionales como Ahora 12, Ahora 30 o Ahora 10, cuestionando la tasa de casi el 70% “muy importante o sea que tampoco está siendo muy factible”, sumado a las exigencias burocráticas para adherir que dificultan tal posibilidad a comercios eventualmente interesados.

Para ella, todos estos factores en convivencia constituyen “un combo perfecto para no vender”.

En cambio, sí destacó como conveniente y efectiva la promoción del Banco de Tierra del Fuego para compras con sus tarjetas en hasta diez cuotas sin interés con reembolso del 10%. “Es muy atractiva” dijo.

Además, la titular de la Cámara de Comercio le bajó las expectativas a la incidencia del aguinaldo y sueldo de diciembre de los fueguinos en términos de ventas locales, por cuanto se tiene comprobado que “es un dinero que no queda en la provincia, porque el 80% de la población lo usa para pasar sus fiestas con sus familiares o vacaciones otorgadas por fábrica o Poder Judicial. Ese dinero no se desparrama en la ciudad, esto es histórico y siempre ha pasado. Es un dinero que se resguarda para las vacaciones, que no vemos reflejado”.

Finalmente, Claudia Fernández también mostró su disconformidad con el bono de fin de año dispuesto desde Nación: “La Cámara reconocemos la necesidad de una recomposición salarial, sabemos que las familias están muy perjudicadas en su economía. Pero también sabemos que el lugar son las paritarias, por eso la Cámara de Comercio no está de acuerdo con el bono. Estamos con paritarias abiertas y sabemos que es ahí el lugar donde corresponde realizar esta negociación” concluyó.