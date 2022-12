Advierten sobre la necesidad de potenciar la pesca artesanal

Carlos Cárcamo, experimentado pescador artesanal de la zona de Almanza, trazó un panorama del sector que conoce al detalle por trabajar desde hace décadas, cuestionó algunas de las medidas adoptadas desde la administración estatal y avizoró que la pesca y el trabajo en el mar pueden ser actividades que reflejen un cambio en la matriz productiva provincial.

Cárcamo tiene la convicción de que lo que simboliza el régimen de promoción industrial que sustenta hoy la economía de la provincia, las fábricas, “con el tiempo, van a desaparecer”.

“Tenemos que explotar otras cosas y una de esas cosas es el mar y darle valor agregado obligatorio, exenciones que van a permitir que se vuelquen a otras actividades, como lo que ocurre hoy con el cultivo del mejillón” propuso el fueguino “nacido y criado”, de padres antiguos pobladores dedicados a la pesca toda la vida.

Explicó luego que en Puerto Almanza actualmente hay tres plantas individuales de proceso, mientras que en Ushuaia hay dos empresas que reprocesan: Pesantar, perteneciente al grupo NewSan, y Glaciar Pesquera, en la avenida perito Moreno.

“Directa o indirectamente se crean fuentes de trabajo” se entusiasmó, aunque se quejó de procesos muy lentos, porque “para nosotros todo llega al final, sobre el ocaso. En Almanza se cultivan mejillones hace más de 20 años”.

Calculó que una planta de procesamiento de productos que deriven de la pesca de altura, a lo que sumó la prohibida salmonicultura y el cultivo de mejillones, podría llegar a emplear hasta 1.200 personas.

Consideró Cárcamo que “hoy están empezando a ver con otras perspectivas” a la actividad que ejerce. Sin embargo, reprochó que “ningún gobierno provincial apoyó el cultivo de mejillones, ninguno. Todas las políticas que se hacen son todas mentiras porque ninguna política llega al pequeño productor, nunca se nos dio el apoyo”.

Respecto de otro de los productos emblemáticos fueguino, como la centolla, detectó el problema de que las poblaciones en el Beagle han ido disminuyendo con el paso del tiempo: “la mitad del canal pertenece a Chile” detalló, e informó que en el lado argentino se pesca con un promedio cercano a las 100 trampas por lancha, mientras en el país vecino se hace “con 700, 900 o hasta 1000 trampas. Es imposible que nosotros compitamos”.

A eso sumó el inconveniente de que “algunos no respetan la veda como corresponde, y por una cuestión de valor, tenemos muchos pescadores ilegales”, como otros factores que inciden en la disminución de la cantidad de centolla disponible. Consultado sobre los controles vigentes ante esta problemática, lapidariamente afirmó que “las instituciones no funcionan bien, si no esto no hubiera pasado”.

No sólo eso, sino que además percibe desde las autoridades que “lo único que hacen es seguir apretando el nudo hasta que se haga imposible. Nos piden cambiar las trampas, modificar ciertas cosas, regirnos por leyes nacionales que no tienen nada que ver con el canal Beagle. Hay hasta cosas absurdas que hace que mucha gente abandone la actividad y se dedique a otra cosa”. Lamentó que a nivel institucional “ponemos gente que tiene poca capacidad, no se entra por conocimiento, se entra a dedo”.

Sobre el final de la entrevista, Carlos Cárcamo reafirmó su convicción de que se puede generar un comercio importante que podría implicar “producir muchas toneladas de mejillones de primerísima calidad, podemos ser número uno a nivel mundial porque tenemos agua cristalina no contaminada y ese es el mayor respeto que debemos tener”. Claro que vinculó esa posibilidad que generaría muchísimas fuentes laborales, a la necesidad de “tener las instituciones y políticas adecuadas”.