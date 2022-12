Acusado de matar a su primo dijo “no recordar nada”

Durante la primera jornada de debate, el imputado expuso a los jueces del Tribunal que «no se acordaba de nada».

Luego, comenzó la etapa de testimoniales, oportunidad en la que declaró Policía Científica, la médica y el psiquiatra forense del Poder Judicial.

Si bien para la audiencia de debate estaba prevista la presencia de 14 testigos en total, los restantes fueron desistidos, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 7 de diciembre, a las 9.30 horas para dar inicio a la etapa de alegatos.

El Tribunal de Juicio está presido por el Dr. Eduardo López, con la vocalía de la Dra. Verónica Marchisio y la subrogancia del Dr. Pedro Fernández.

El Ministerio Público Fiscal es representado por el Dr. Jorge López Oribe y la defensa del imputado la ejerce el Defensor deicial, Dr. Mariano Sardi.

Sánchez Alberione está acusado de dar muerte de manera intencional y directa a quien en vida fuera Nelson Fabián González, el 17 de diciembre del año pasado. El hecho habría ocurrido en el interior de una vivienda, oportunidad en la que mantuvieron una discusión, momentos previos a las 01.00.

Según se desprende del requerimiento de elevación a juicio, el imputado que se encontraba en estado de ebriedad, “le asestó una estocada con un elemento cortopunzante, en cercanías de la axila izquierda, ante lo que debió ser trasladado al hospital, donde finalmente falleció a la 01.55”.

Tras el inicio del juicio, el imputado se negó a prestar declaración indagatoria, sin embargo, manifestó al tribunal relatar sobre lo que recuerda previo al hecho.

En esa instancia, Alberione relató que poco tiempo antes del hecho, él mismo se encontraba alquilando solo con sus dos mascotas en el departamento de calle Cámpora, “al tiempo encontré a mi primo que andaba en situación de calle y me pidió si le podía brindar un techo”, y continúo relatando, “le dije que por un tiempo podía estar conmigo porque en ese tiempo no tenía trabajo. Me dijeron que estaba viviendo con una amiga en Chacra XIII y creo que la pareja de él, vino y le dijo que se consiga algo donde estar también”.

En ese sentido, el imputado agregó, “reconozco que con mi primo bebíamos de más y discutíamos. Lo quería correr del departamento porque lo estaba manteniendo prácticamente. Aparte, cuando estaba trabajando yo llegaba a la casa y no limpiaba la casa, maltrataba a mis mascotas y era un gasto”.

Ante el existente conflicto de convivencia, el imputado habría pedido a la víctima que se vaya del departamento que compartían, “pero no se quería ir, también quiero decir que sería incapaz de matar a una persona, nunca por mi cabeza se me ha cruzado matar a nadie. Es más, no tengo ninguna causa ni nada, creo yo que me están enjuiciando sin saber por qué”.

Recordó al otro detenido, José Luis Miguel López Villarroel, la otra persona que se encontraba en el hecho violento, quien fue sobreseído por falta de mérito. “Cayó conmigo y estuvimos compartiendo una celda y él dijo que estaba hasta las manos, que se iba a hacer cargo pero que lo iba a tener que mantener afuera, que iba a salir muy caro”.

“Recuerdo que esa noche estábamos tomando alcohol con mi primo y Villarroel, y que sacó un cuchillo que tenía en la habitación para destapar la cerveza siendo que nunca usábamos los cuchillos para destapar cerveza, siempre usábamos encendedor o tenedor”, indicó.

“Después discutimos con mi primo, pero no fui yo quien le dio la muerte, sería incapaz de hacer algo así, fue José Luis López Villarroel”, apuntó.

Finalmente, manifestó, “recuerdo haber ido a buscar a mi primo cuando salió a la calle, para que venga a seguir bebiendo conmigo, después que llegó la policía me detuvo y no me acuerdo más nada”.