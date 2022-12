“A mi hija no la veo desde septiembre, no se donde esta”

Miguel Pacheco es el padre de una niña de 6 años a la que no puede ver desde el pasado mes de septiembre, cuando la madre decidió no enviarla más al jardín de infantes, a pesar de que tiene una sentencia firme de poder verla todos los días. Dijo sentirse decepcionado por la jueza de Familia Marina Montero. “Llevo casi 5 años de disputa en la justicia por una falsa denuncia, la cual ya se desestimó. “No encuentro a mi hija, estoy desesperado», afirmó.

Miguel Pacheco, papá de una niña de 6 años a la cual no puede ver desde el mes de septiembre, habló con FM FUEGO sobre su caso: “Nosotros como papás y digo nosotros aunque no integre ninguna asociación, porque es muy difícil, tenemos mucho miedo. Que nuestra situación anime a otros papás y a otras mamás, porque también hay mamás que están en la misma situación, que podamos tener justicia en algún momento de nuestras vidas”.

Miguel contó su situación particular: “Llevo casi 5 años de disputa en la justicia por una falsa denuncia, la cual ya se desestimó. Hubo cambios constantes de poder relacionarme con mi hija; la última sentencia fue en octubre de este año donde la justicia me da muchísimos más días. Pedí tenencia, guarda, pero todavía no tengo ninguna respuesta, pero tengo una sentencia firme para estar todos los días con mi hija.

Los años anteriores la podía ver a cuenta gotas, al principio me daban dos días, pero siempre la madre obstruía ese vínculo. Hoy que tengo una sentencia firme de ver a mi hija todos los días, me vuelve a pasar lo mismo con la madre”. “Esta vez esa obstrucción de vínculo es un poco más grave, -continuó relatando Miguel-, la mamá, desde septiembre al día de la fecha decidió no enviarla más al jardín de infantes, responsabilizándose ella misma, labrando un acta en el establecimiento que no la iba a mandar para que no tenga contacto con el papá. La directora del jardín, el gabinete sicopedagógico, actuó como lo tiene que hacer, hicieron las denuncias pertinentes, pero a pesar de todo esto, incluso solicitando que se revea la situación sicológica de la mamá, no encuentro a mi hija, no sé dónde está, no tengo ni idea. Una señora me dijo que estaba acá en Río Grande, que la vio en un Supermercado”.

“Estoy muy decepcionado de la jueza Marina Montero, es alguien que imparte justicia, que tiene la autoridad de decir que tenemos que hacer y a veces uno se apoya en eso. Su respuesta fue ‘esto me excede’, si a ella la excede, ¿qué me queda a mí? ¿A dónde voy?”, añadió Miguel Pacheco. Pacheco especificó como fue la denuncia que comenzó con esta batalla legal: “Estando divorciado, la mamá fue a mi casa, me agredió físicamente, presenté fotos con la denuncia, me rompió mi auto, lo abolló a patadas. Estaba viviendo con mi mamá en mí casa y también le pegó a mi madre que tiene 60 años.

Mamá hizo la denuncia pertinente y la jueza Marina Montero, dio lugar a que el violento soy yo. Todos estos años tengo este calvario, terminamos siendo culpable de lo que suponen, me parece a mí que tener una ideología obstaculiza la visión de impartir justicia. Estoy muy cansado de tanta injusticia”. Miguel Pacheco prosiguió con su relato: “Después de muchos años la justicia vio que lo que planteaba la mamá era una mentira, la jueza Marina Montero se dio cuenta que fueron falsas esas denuncias, pero así y todo no hubo castigo. Cuando la madre decide que no puedo ver a mi hija, no la veo y nunca hay castigo.

Tengo una sentencia muy favorable, pero solamente trabajo para pagar abogado”. “A mi hija no la veo desde septiembre de este año, no sé nada de ella, no terminó jardín, no tuvo su fiesta de fin de año, no estuvo más con sus compañeros. Mi familia se ha querido comunicar y no han podido. Me he enterado que mi hija tiene prohibido salir afuera para que el papá no la encuentre, ya es demasiado”, sostuvo Pacheco.

“A veces los papás tenemos mucho miedo de hacer estas denuncias o presentaciones en la justicia, porque sabemos que nos puede jugar en contra, se toma como una forma de amedrentar si la nombro a la jueza, que la estoy provocando y en realidad estoy desesperado, quiero que ella haga cumplir lo que sentenció, solamente le estoy pidiendo que haga su trabajo”, finalizó diciendo Miguel Pacheco.