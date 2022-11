“Trataron el tema previsional con una ignorancia supina”

En declaraciones a FM “La Isla”, Raña continuó refiriéndose a la votación de legisladores y legisladoras, relacionada con le Ley Previsional, y aseguró que las declaraciones anteriormente citadas “están fuera de lugar y no tienen nada que ver”. Lo manifestó al indicar que “visto desde el punto de vista docente, si uno lee atentamente la Ley, la analiza, la mira un cachito; en realidad lo que aparece primero es que en el tema de los docentes solamente los que van a recibir un trato diferenciado van a ser los que están al frente de grado”.

“O sea que el resto, los que no estén frente a los chicos; los de gabinete por ejemplo o las trabajadoras sociales, etcétera, no van a formar parte. Lo mismo pasa con la salud, porque lo que indica ese artículo es que la reforma queda solamente para quienes estén frente a pacientes, o sea médicos, enfermeras y técnicos. El personal administrativo, el personal de maestranza, el personal de mucamas y otros, tampoco entra dentro de ese régimen. Eso, como para tener algún panorama de lo que ha votado la Legislatura”, advirtió Raña.

Desde ese lugar, dijo que entiende que la reforma “no es integral, no ha sido profunda y creo que la jornada en la que estuvimos ha sido una engañapichanga. Porque se habían presentado asuntos, pero en realidad se votó una suma que no era ninguno de los que estaba ahí. Se ve que alguno sacó, del bolsillo del pantalón, lo que se votó por unanimidad”, indicó el candidato de la “Carlos Cassinelli”.

Luis Raña luego manifestó su deseo de “no herir susceptibilidades de ningún tipo o ser peyorativo”, para después indicar que personalmente cree que “todos han tratado, incluyendo a Carlos Córdoba por lo que dijo con sus declaraciones, el tema previsional con una ignorancia supina. Y si no es por una ignorancia supina, la verdad es que son de los peor, porque la verdad es que la Caja no debería estar en la situación que está. Hay muchos temas para la Caja, no solamente esta Ley que se votó o la que pretendíamos nosotros. Hay más, porque la provincia de Tierra del Fuego debe remontarse a esos pactos fiscales que ha firmado y que todavía ni siquiera ha presentado la inconstitucionalidad, sabiendo que ya se declaró la inconstitucionalidad para las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis”, remarcó.

Entonces dijo que se habla “de un déficit que teóricamente no existe, porque si la plata está para reclamarla y nadie la reclama, entonces es un problema”, concluyó.